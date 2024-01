Chico troca comando do DAE de Americana e diz que foco será acabar com falta d’água

O novo superintendente do DAE, Marcos Morelli - Foto: Secom/Divulgação

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), anunciou uma troca no comando do DAE (Departamento de Água e Esgoto) nesta quinta-feira. O então superintendente, Carlos Cezar Gimenez Zappia, passa a atuar na Secretaria de Meio Ambiente. Seu substituto é Marcos Morelli, que já atuava na autarquia.

A mudança ocorre após recentes reclamações de falta de água na cidade. Conforme o LIBERAL noticiou na semana passada, ao menos 16 bairros foram afetados pelo problema, que, de acordo com o DAE, era pontual.

No anúncio, a prefeitura não deixa claro o motivo da saída de Zappia, que estava no cargo desde 2018. Chico afirmou apenas que “é tempo renovação para que a área de saneamento de Americana continue avançando”. Também disse que o novo superintendente atuará “com foco nas ações para acabar com os problemas de falta de água”.

Segundo o Executivo, Morelli assume o departamento de forma interina. Até então, ele era superintendente adjunto de gestão da autarquia. Agora, acumulará as duas funções.

Formado em comércio exterior e pós-graduado em gestão de negócios, Morelli foi secretário municipal em Iracemápolis, coordenador da Câmara de Americana e diretor na Secretaria de Meio Ambiente. O gestor possui experiência como consultor nas áreas pública, administrativa, financeira, de recursos humanos e qualidade.

“O Marcos tem muita experiência, conhecimento e capacidade para assumir esse desafio, e tenho certeza que irá desempenhar muito bem a nova função”, declarou Chico, que também elogiou Zappia.

“Agradeço ao Zappia pela competência, dedicação e amor com que atuou ao longo dos anos no DAE, deixando um legado de avanços importantes na troca de redes, reservação de água, entre outras obras. Com certeza fará um bom trabalho também no Meio Ambiente”, ressaltou.

A tendência é que Zappia seja secretário adjunto na Secretaria de Meio Ambiente, atualmente comandada por Fabio Renato de Oliveira.

Esgoto

A mudança no DAE também ocorre em meio a tratativas para concessão da coleta e tratamento de esgoto. A câmara já aprovou, no ano passado, uma alteração na Lei Orgânica que abriu caminho para a prefeitura conceder os serviços à iniciativa privada – até então, essa medida era proibida.

Os próximos passos são a aprovação do Plano de Saneamento Básico e a apresentação de uma proposta com todas as diretrizes da terceirização.