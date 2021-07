Americana abre agendamento e começa a vacinar pessoas com 37 anos nesta quarta

Município recebeu novo lote com mais de dez mil doses de três tipos de vacina

Novas doses serão utilizadas com foco em pessoas de 37 anos ou mais – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A Prefeitura de Americana abriu na tarde desta terça-feira (6) agendamento da vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para pessoas com 37 anos ou mais a partir desta quarta-feira (7).

O agendamento já pode ser feito no site da prefeitura, clicando aqui.

O município recebeu novo lote, com mais de 10 mil doses, de três vacinas diferentes e amplia a campanha de imunização.

Americana já antecipou desde segunda-feira (5) a vacinação para pessoas de 38 e 39 anos. Até então eram imunizados, dentre as pessoas sem comorbidades, apenas pessoas de 40 anos ou mais.

O calendário estadual previa para 15 de julho o início da vacinação de pessoas de 35 a 39 anos. Na RPT (Região do Polo Têxtil), Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré também já se anteciparam a data do Governo.

Americana recebeu nesta terça 10.751 doses de vacinas da Oxford/AstraZeneca, da Pfizer, e da Janssen. De acordo com o Executivo, as doses serão destinadas para pessoas de 37 anos ou mais.

A campanha segue para os outros grupos prioritários. A aplicação da segunda dose da Oxford/AstraZeneca e da CoronaVac/Butantan também pode ser agendada no site da prefeitura.

Americana aplicou, na segunda-feira (5), 2.206 doses. Foram vacinadas 1.593 pessoas com a primeira dose e 613 com a segunda dose.

Receberam a primeira dose 1.465 pessoas com 38 anos ou mais, 41 pessoas portadoras de comorbidades, seis profissionais da Educação, 12 profissionais de saúde, 35 gestantes e puérperas, seis pessoas com deficiência permanente, um paciente acamado e 27 pessoas com idade entre 35 e 37 anos que se utilizaram da xepa da vacina.

A segunda dose foi aplicada em 549 idosos, 47 profissionais de saúde, 14 gestantes e puérperas, um profissional da Educação, uma pessoa portadora de comorbidade e um morador com 50 anos ou mais.

O total de doses aplicadas em Americana sem contar esta terça-feira é de 147.244, sendo 111.145 da primeira dose, 34.158 da segunda e 1.941 de dose única.