Americana antecipa para segunda-feira a vacinação de pessoas com 38 e 39 anos

A Prefeitura de Americana antecipou para esta segunda-feira (5) o início da vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) de pessoas com 38 e 39 anos. O agendamento para esse grupo abriu neste sábado, às 14 horas, no site da prefeitura, mas se esgotou em cerca de uma hora. A reabertura da agenda ocorre de acordo com a chegada de novas doses à cidade, o que tem ocorrido mais de uma vez por semana.

Vacinação para pessoas com 38 e 39 anos começa nesta segunda – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na cidade, essas pessoas começarão a ser imunizadas dez dias antes do previsto no calendário estadual. No momento da vacinação, os moradores devem ter mãos RG, CPF e comprovante de residência.

A Secretaria Municipal de Saúde também tem aplicado a primeira dose em pessoas com deficiência e comorbidades, gestantes e puérperas, e profissionais da educação, todos com 18 anos ou mais, além de moradores de 40 anos ou mais.

As informações foram divulgadas pela prefeitura neste sábado, em publicação nas redes sociais. Na oportunidade, a administração também alertou para que as pessoas se atentem quanto à data da aplicação da segunda dose.

Em todos os casos, é necessário agendar pelo site da administração municipal, que também orienta os moradores a, antes, fazerem um pré-cadastro no portal Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br). No caso dos profissionais da educação, há a necessidade de um cadastro prévio no vacinaja.educacao.sp.gov.br.

Cronograma

No cronograma do Governo de São Paulo, consta que as pessoas com 35 e 39 anos serão vacinadas a partir de 15 de julho no Estado.

No entanto, segundo a Prefeitura de Americana, como já houve uma “alta procura” na faixa de 40 anos, a Secretaria Municipal de Saúde avaliou que já poderia reduzir a idade dos contemplados pela campanha de vacinação.

Por ora, a pasta só adiantou a imunização de pessoas de 38 e 39 anos. A vacinação dos moradores com 35 a 37 anos ainda ficará para um outro momento. Na faixa de 35 a 39 anos, existem 18,5 mil pessoas na cidade, de acordo com a estimativa de 2019.

O calendário estadual ainda prevê a aplicação da primeira dose em pessoas com 30 a 34 anos entre 30 de julho e 15 de agosto; com 25 a 29 anos entre 16 e 31 de agosto; e com 18 a 24 anos entre 1º e 15 de setembro.