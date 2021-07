Sumaré antecipa vacinação para pessoas de 35 a 39 anos a partir desta quarta

A Prefeitura de Sumaré anunciou nesta segunda-feira (5) que vai antecipar a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) para pessoas de 35 a 39 anos (sem comorbidades), a partir desta quarta-feira (7).

Sumaré realizou mais um Dia D no último sábado (3) – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

O município iniciará a imunização da nova faixa etária uma semana antes do previsto pelo calendário estadual, datado para a partir de 15 de julho.

Sumaré tem antecipado nas últimas semanas o calendário estadual durante a vacinação. O adiantamento ocorreu tanto na faixa etária de 43 a 49 anos, quanto na de 40 a 42 anos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O município tem investido em Dias D contra a vacinação, aos sábados, para alavancar a campanha.

De acordo com a prefeitura, a campanha de vacinação em Sumaré envolve cerca de 60 profissionais da Rede Municipal de Saúde e conta com o apoio de 75 estagiários, de cinco escolas técnicas e uma faculdade.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Sumaré é o segundo município a antecipar a nova faixa etária, mas o primeiro a incluir toda a nova faixa etária.

Americana abriu agendamento no sábado (3) e começou a vacinar pessoas de 38 e 39 anos nesta segunda-feira (5), dez dias antes do anunciado pelo Estado.

Em Sumaré não há agendamento e para se vacinar é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. O município também vai vacinar no feriado da sexta-feira (9), conforme adiantado pela prefeitura. A vacinação na cidade continua para os outros grupos prioritários.

Além de pessoas de 40 anos ou mais, podem se vacinar profissionais da saúde; profissionais da educação; motoristas e cobradores do transporte público; gestantes e puérperas; transplantados e pessoas com Síndrome de Down; pessoas com deficiência permanente grave e pessoas com comorbidades. Todos acima de 18 anos.

Histórias do Coração merecem ser contadas toda semana.

Em Sumaré a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira os pontos abaixo.

• Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

• EM Profª Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas, nº 320, Parque Rosa e Silva;

• EE Angelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

• EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro;

• EE Profª Flora Ferreira Gomes – Rua Alipio Cassiano Dutra, nº 545, ngelo Tomazin;

• EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia;

• Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, Centro.