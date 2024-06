Ainda sem energia, UBS São Domingos deve retornar à normalidade até semana que vem, em Americana

Após furto de fiação, rede elétrica inteira do prédio precisou ser substituída; unidade segue sem vacinação e coletas de exames

Após ter a fiação furtada no fim de semana dos dias 25 e 26 de maio, a UBS (Unidade Básica de Saúde) do São Domingos, em Americana, segue com problema de falta de energia elétrica. A previsão, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é que a unidade retome seu funcionamento normal entre o final desta semana e o início da próxima.

UBS do São Domingos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A pasta informou que a rede elétrica inteira do prédio precisou ser substituída, motivo pelo qual os serviços têm sido restabelecidos gradualmente. Neste momento, falta apenas retomar a vacinação e as coletas de exame, procedimentos que têm sido encaminhados para outras unidades.

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 29, o furto fez com que 803 doses de vacina fossem levadas à Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, para análise. Esses imunizantes poderão ser descartados caso tenham perdido a eficácia.

Devido à falta de energia, houve descongelamento das geladeiras dos imunobiológicos. A temperatura registrada da câmara de congelamento, no momento em que os servidores tomaram conhecimento do problema, era de 21,3°C. As doses devem ser conservadas entre 2°C e 8°C.

Reposições à remessa enviada para análise serão realizadas assim que a energia for restabelecida no prédio, de acordo com a prefeitura. Um boletim de ocorrência sobre o crime foi registrado na Polícia Civil.

Na noite desta terça, a administração municipal comunicou que a análise ainda não tinha sido concluída e que esses procedimentos costumam levar tempo.