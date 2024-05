Furto a fiação elétrica prejudica imunização na UBS do São Domingos, em Americana

Vacinas estavam em geladeiras que descongelaram com a falta de energia e foram enviadas para análise que irá constatar se podem ou não ser utilizadas

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim São Domingos, em Americana, precisou paralisar temporariamente a aplicação de vacinas e realização de exames Papanicolau nesta segunda-feira (27), após ter fiação furtada. Os demais atendimentos seguem sem interrupção. A informação foi divulgada ao LIBERAL após questionamento à Administração Municipal.

Segundo dados da assessoria de imprensa do município, por conta do furto da fiação, houve a falta de energia e consequentemente o descongelamento das geladeiras dos imunobiológicos. A situação foi observada nesta segunda, quando os servidores iniciaram seu turno de trabalho, não sendo possível especificar o momento ou o dia do fim de semana em que o crime ocorreu.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp



Em nota, a prefeitura disse que todas as vacinas pertencentes ao calendário de imunização que estavam nestes compartimentos foram encaminhadas pela Vigilância Epidemiológica do município ao órgão de Vigilância do Estado de São Paulo a fim de verificar se poderão ser utilizadas. A pasta não especificou quantidade exata de vacinas a serem analisadas.

Órgão municipal afirmou ainda que reposições à remessa enviada para análise serão realizadas assim que a energia for reestabelecida no prédio.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil para investigar o ocorrido.