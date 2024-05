Furto de fiação fez 803 doses de vacina serem retiradas da UBS São Domingos, diz Prefeitura de Americana

O furto de fiação elétrica ocorrido no último fim de semana na UBS (Unidade Básica de Saúde) do São Domingos, em Americana, fez com que 803 doses de vacina fossem levadas para a Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, de acordo com a prefeitura. Esses imunizantes poderão ser descartados caso tenham perdido a eficácia.

UBS do São Domingos sofreu com falta de energia nesta segunda-feira (27) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Nesta segunda-feira (27), o LIBERAL noticiou que a aplicação de vacinas e a realização de exames Papanicolau foram interrompidas por conta da falta de energia elétrica na unidade. Além disso, a administração informou que houve descongelamento das geladeiras dos imunobiológicos, o que foi constatado por servidores logo pela manhã.

A temperatura registrada da câmara de congelamento, no momento em que a equipe tomou conhecimento da falta de energia, era de 21,3°C. As doses devem ser conservadas entre 2°C e 8°C.

Acima de 8°C, elas correm o risco de perder a eficácia e assim precisarem ser descartadas. Porém, antes dos imunizantes serem dispensados, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado faz uma análise.

O Executivo disse que aguarda o resultado dessa verificação. Ao todo, 803 doses podem ter sido prejudicadas, contra influenza, meningite, tétano, difteria, hepatite, rotavírus, febre amarela, entre outras e diluentes.

De acordo com a prefeitura, reposições à remessa enviada para análise serão realizadas assim que a energia for restabelecida no prédio. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil para investigar o crime.