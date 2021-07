Amoe traz novo jeito de tomar açaí para Americana

A Amoe Açaíteria traz amor e energia até no nome. Recém-lançado em Americana, o espaço está localizado na Avenida Lírio Correa, 809, na esquina com a Avenida Europa, no Cariobinha. Com fabricação própria de sorvetes e açaí, a Amoe é imperdível para os amantes de uma boa sobremesa.

Instalado em um ambiente amplo e bem ventilado, o espaço é um convite ao passeio em família. Alegre e colorido, as crianças adoram!

Logo na entrada, o mascotinho “Rainho” faz sucesso com os pequenos e incentiva a produção de fotos. Inclusive, quem visita é convidado a compartilhar a experiência nas redes sociais utilizando a hashtag #amoezou.

Destaque para o sistema self-service, que possibilita aos clientes se servirem do jeito que desejarem. Opções para isto, com certeza não faltam, afinal, são mais de 15 sabores de açaí, 30 sabores de sorvete, além de diversos itens para adicionar como caldas, guloseimas e frutas fresquinhas.

Nós tivemos o prazer de conhecer o empreendimento de perto e fomos recepcionados pelo simpático casal proprietário, Eliane Furtado e Everton Barboni. Confira!

O casal proprietário, Eliane Furtado e Everton Barboni

Operando em sistema self-service, o cliente da Amoe poderá se servir do jeito que quiser

Além dos sorvetes tradicionais é possível tomar sorverte de maça verde, figo, pistache, abacaxi com água de coco, limão e gengibre, manga com maracujá, entre outros

Com muitas opções de combinações o Açaí da Amoe é inigualável, leve e claro, proporciona muita energia

Instalada em um espaço de 250 metros, a ambientação da Amoe é colorida, divertida e perfeita para fazer fotos

Endereço: Avenida Lírio Correa, 809, na esquina com a Avenida Europa, no Cariobinha – Americana

Instagram: @amoeacai