Chegou um novo jeito de tomar açaí em Americana

Instalada em um ambiente colorido e divertido, a Amoe é imperdível para os amantes de uma boa sobremesa - Foto: Divulgação

Se você é apaixonado por açaí e sorvete não pode deixar de conhecer a Amoe. A mais nova açaíteria de Americana abrirá suas portas amanhã, a partir das 14h. Localizada na Avenida Lirio Correa, 809, na esquina com a Avenida Europa, no Cariobinha, o espaço é incrível e merece a visita.

Instalada em um ambiente colorido e divertido, a Amoe é imperdível para os amantes de uma boa sobremesa e um espaço descontraído para curtir com a família e amigos, sendo ideal para todos os públicos, de todas as idades.

Detalhe: para quem adora fazer aquela foto para compartilhar nas redes sociais, vale dizer que o ambiente é Instagramável.

Aliás, quem visitar, já pode aproveitar para usar a hashtag #amoezou em suas publicações, e assim garantir que muitas pessoas vejam os cliques.

Com a proposta de funcionar em um sistema self-service, o cliente da Amoe poderá se servir do jeito que quiser em um buffet completo de adicionais com caldas, guloseimas e frutas fresquinhas, com opções para todos os gostos!







4 Açaí

5 Açaí Cliente da Amoe poderá se servir do jeito que quiser em um buffet completo

Aliás, agradar todos os paladares é uma das propostas do empreendimento que busca entregar muita qualidade e sabores diferentes, a começar pelos sorvetes, cuja diversidade é de impressionar.

Lá, além dos mais tradicionais é possível tomar sorverte de maça verde, castanhas, figo, pistache, abacaxi com água de coco, limão e gengibre, manga com maracujá, snickers, doce de leite argentino, amora, goiaba, entre outros.

Espaço descontraído para curtir com a família e amigos – Foto: Divulgação

Como a produção é de fabricação própria, tanto dos sorvetes quanto do açaí, a qualidade dos produtos oferecidos pela Amoe é realmente incomparável, portanto, vale muito a pena conhecer e se deliciar.

Para quem quiser saber mais detalhes e ficar por dentro de promoções e novidades, a dica é seguir o Instagram @amoeacai e não se esqueça de interagir, comentar e compartilhar.

Serviço: Amoe Açai

Endereço: Avenida Lirio Correa, 809, na esquina com a Avenida Europa, no Cariobinha – Americana

Instagram: @amoeacai