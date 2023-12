Veja fotos do Encontro das Amigas do Bairro Girassol

Desde antes da pandemia, o famoso Encontro das Amigas do Bairro Girassol, organizado pelo querida Dilza Seleguini Corral, não acontecia. Sendo assim, a expectativa do grupo era grande para a retomada em 2023. Realizado no final de outubro, o principal objetivo do encontro, que chegou à décima edição, é “comemorar a amizade”.

O evento reuniu quase 40 pessoas e superou as expectativas. Agradável, alegre e muito festivo, o reencontro foi uma excelente oportunidade para as amigas colocarem o papo em dia, fazerem planos de se verem mais e matarem a saudade.

A editoria Notícias que Inspiram do dia 29 de outubro contou a história delas, que são amigas desde a infância, totalizando mais de 5 décadas de amizade. Claro, o que não faltou no evento foram brindes, abraços e muito amor.

A coluna Eclética também registrou esse momento mais que especial, que é pura inspiração, afinal, como bem disse Mário Quintana, “a amizade é um amor que nunca morre”.