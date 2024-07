Evento realizado no Clube do Bosque contou com cerca de 260 convidados

Em meados do mês de junho, a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Sublime Universo nº 125, de Americana, comemorou seu aniversário de 60 anos. Para celebrar o marco, o Venerável Mestre José Roberto Bertini, juntamente com os irmãos de loja, autoridades maçônicas e alguns convidados, se reuniram no Clube do Bosque para um jantar que contou com cerca de 260 convidados.

Ao longo de suas seis décadas de atuação na cidade, a Loja Maçônica prestou relevantes serviços à sociedade, não só americanense, mas também de outras cidades, tendo participado da fundação, construção e administração de diversos grupos importantes da sociedade civil, como a Apae, OAB, Soma, Acia, Aescon, Lions Clube, Rotary e tantos outros.

A noite foi marcada por recordações históricas, homenagens e reencontros. Destaque para a bela surpresa feita em homenagem ao maçom provecto Oswaldo Paciulli, que estava celebrando seu aniversário de 93 anos na ocasião. O LIBERAL passou por lá para registrar. Confira!