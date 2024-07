Durante a realização do evento, mais de 200 pessoas com deficiência, entre crianças, adolescentes e adultos, puderam participar da iniciativa

Entre os dias 22 e 23 de junho, a Avenida Antônio Pinto Duarte, em Americana, se transformou em um verdadeiro Kartódromo e o motivo foi mais que especial! É que na ocasião o piloto Gene Fireball, em parceria com a Trevilub, levou para o local o seu projeto de Kart Terapia. Em funcionamento desde 2022 – inclusive na época o LIBERAL contou a história do projeto na editoria Notícias que Inspiram -, a ideia é utilizar o kart como ferramenta terapêutica e de inclusão social para pessoas com deficiência.

Assim, durante a realização do evento, mais de 200 pessoas com deficiência, entre crianças, adolescentes e adultos, puderam participar da iniciativa, marcada por muita emoção, gritos de alegria e vibrações.

Segundo a organização, o objetivo do projeto é proporcionar uma experiência de aventura em karts adaptados, promovendo o bem-estar, a autoestima, a socialização e a melhoria da qualidade de vida. Além da aventura na pista, os presentes puderam ver uma exposição de carros, participaram de brincadeiras, ganharam troféus e, com certeza, levaram para casa lembranças inesquecíveis desses momentos. Confira!