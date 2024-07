A 14ª Festa da Paróquia Senhor Bom Jesus tem sido um grande sucesso, atraindo muitos visitantes e promovendo momentos de diversão e confraternização, tendo cada dia mais se consolidado como um evento imperdível na cidade, reunindo moradores e visitantes em um ambiente de celebração e fé.

Promovido pela Paróquia do Senhor Bom Jesus, com apoio do Grupo Liberal, o evento tem apresentado grandes atrações em sua edição de 2024. Os destaques dos dois últimos finais de semana foram as apresentações das duplas sertanejas Maurício & Mauri e Cleiton & Camargo, ambas reconhecidas nacionalmente.

Para quem ainda deseja participar, a festa continuará no próximo final de semana, nos dias 26 e 27 de julho. Na sexta-feira (26), a Banda Single Pop fará um show, prometendo animar o público com um repertório variado. No sábado (27), encerrando o evento, haverá a apresentação da dupla Belmonte e Amaraí. Para Eclética de hoje separamos alguns cliques que nossa equipe fez na noite do último dia 13. Confira!