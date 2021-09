Zagueiro de origem, Vitão vive dia de centroavante no Rio Branco

No futebol, é comum ver defensores partirem para frente quando suas equipes estão correndo atrás de um resultado, mas este está longe de ser o caso de Vitão, jogador do Rio Branco.

Zagueiro de origem, o atleta saiu do banco de reservas com o Tigre à frente no placar, nesta quarta-feira (1º), e jogou todo o tempo como centroavante. Ele já havia, inclusive, treinado nessa função, por iniciativa do técnico Bira Arruda.

Jogador já havia treinado nessa posição, por iniciativa de Bira Aruda – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Vitão não foi às redes, porém, nos 17 minutos em que esteve em campo, conseguiu segurar a bola no ataque, dar sequência às jogadas ofensivas da equipe e ajudar na manutenção da vitória por 1 a 0 sobre o São Carlos.

A partida, realizada no estádio Décio Vitta, em Americana, valeu pela quarta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha.

“Para mim, é algo novo também. Nunca tinha jogado uma partida oficial como centroavante. É uma coisa que o professor viu e falou que poderia testar dependendo da situação do jogo”, disse o atleta de 23 anos, que avaliou positivamente seu desempenho.

“Acredito que tive uma boa atuação ali na frente, consegui ajudar o time dentro daquilo que o professor pediu para eu fazer”, declarou.

Apesar de ter sido uma situação inédita em sua carreira como profissional, Vitão já exerceu essa função em peladas e costumava atuar como pivô na época que jogava futsal. “Acho que isso ajudou bastante”, comentou.

Em entrevista à Rádio Clube (AM 580), Bira afirmou ter visto características de atacante em Vitão. Para ele, o jogador se destaca tanto pela altura – ele mede 1,94 m – como pela qualidade, combinação que, na visão do treinador, se tornou uma raridade entre centroavantes. “Eu vi a facilidade do Vitão tanto no jogo apoiado quanto nas jogadas aéreas”, apontou.

Departamento médico

Aliás, no elenco riobranquense, há apenas um centroavante de origem: Souza, que sentiu uma contratura muscular no último confronto e ficou no DM (Departamento Médico) nesta quinta. Caso ele não esteja à disposição para o próximo jogo, Vitão pinta como uma alternativa, até mesmo, para ser titular nessa posição.

Outros dois jogadores passaram o dia em tratamento: o lateral-direito Pimentel, com um entorse, e o atacante Agnaldo, que se recupera de uma pancada nas costas.

Líder do Grupo 3, o Tigre tem compromisso marcado para este domingo, fora de casa, diante da Itapirense. O duelo começa às 15 horas.