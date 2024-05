Saiba onde comprar ingressos para a final da Série A4, entre Rio Branco e Francana

O Rio Branco receberá no próximo sábado (4), às 15h, a equipe da Francana pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista da Série A4, no estádio Décio Vitta, em Americana. Nesta terça-feira (30), o Tigre iniciou a venda antecipada de ingressos, sendo que 5 mil já foram adquiridos até o início da tarde desta quarta (1º).

De acordo com o clube americanense, o estádio passou por vistoria nesta quarta e está liberado para acomodar até 9,9 mil pessoas, portanto metade das entradas foram vendidas.

Torcida do Rio Branco na partida contra o XV de Jaú, no Décio Vitta, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Porém, ainda é possível comprar ingressos com desconto até sexta (3), às 17h, ou até esgotarem, em oito pontos da cidade. Os valores antecipados são R$ 20 para as cativas e R$ 15 para as arquibancadas. Pessoas com deficiência, autistas e crianças até 12 anos são isentas de cobrança.

No dia do jogo, os preços voltarão aos praticados normalmente, ou seja, a cativa terá valor de R$ 40 inteira e R$ 20 meia, enquanto a arquibancada custará R$ 30 inteira e R$ 15 meia.

Torcedores com a camisa do Rio Branco, sócios da Sede Náutica, estudantes com comprovante (carteirinha), idosos acima de 60 anos e acompanhantes de pessoas com deficiência e autistas pagam meia no sábado.

Confira os pontos de venda antecipada de ingressos