Rio Branco fará estreia na Copa Paulista contra o Primavera, em Americana

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou na noite desta quinta-feira (2) a tabela básica da Copa Paulista deste ano. O Rio Branco, que volta a jogar o torneio após sete anos, fará sua estreia contra o Primavera, no estádio Décio Vitta, em Americana. Inicialmente, o jogo está previsto para o dia 16 de junho, com horário a ser definido.

Rio Branco fará estreia na Copa Paulista contra o Primavera, no Décio Vitta – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Apesar disso, o clube costuma mandar suas partidas aos sábados, às 15h. Assim, é provável que a equipe americanense solicite à federação a alteração no horário. Os times têm até a próxima quarta-feira (8) para indicar o dia de preferência dos jogos como mandante.

Além do Primavera, o grupo do Tigre conta com Capivariano, Red Bull Bragantino e São Bento. Ao todo, são 26 equipes divididas em cinco grupos, sendo quatro chaves de cinco times e uma de seis. Três clubes de cada grupo se classificam ao mata-mata, assim como o melhor quarto colocado geral. A fase eliminatória será disputada a partir das oitavas de final.

Os dois finalistas da Copa Paulista garantem vaga nacional para o ano seguinte. O campeão escolhe entre disputar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro Série D, enquanto o vice fica com a opção que sobrar.

Confira os jogos do Rio Branco na Copa Paulista 2024:

1ª rodada : Rio Branco x Primavera – Americana

: Rio Branco x Primavera – Americana 2ª rodada : Capivariano x Rio Branco – Capivari

: Capivariano x Rio Branco – Capivari 3ª rodada : Rio Branco x Red Bull Bragantino – Americana

: Rio Branco x Red Bull Bragantino – Americana 4ª rodada : São Bento x Rio Branco – Sorocaba

: São Bento x Rio Branco – Sorocaba 5ª rodada : folga

: folga 6ª rodada : Primavera x Rio Branco – Indaiatuba

: Primavera x Rio Branco – Indaiatuba 7ª rodada : Rio Branco x Capivariano – Americana

: Rio Branco x Capivariano – Americana 8ª rodada : Red Bull Bragantino x Rio Branco – Bragança Paulista

: Red Bull Bragantino x Rio Branco – Bragança Paulista 9ª rodada : Rio Branco x São Bento – Americana

: Rio Branco x São Bento – Americana 10ª rodada: folga