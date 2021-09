Rio Branco vence o São Carlos e assume a liderança do Grupo 3 da Bezinha

Rodrigo Pelé, que saiu do banco no intervalo, marcou o único gol da vitória por 1 a 0, no estádio Décio Vitta

O Rio Branco jogou bem e venceu o São Carlos por 1 a 0 nesta quarta-feira (1º), no estádio Décio Vitta, em Americana. Com o resultado, o Tigre assumiu a liderança do Grupo 3 do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha.

Rodrigo Pelé, que saiu do banco no retorno para o segundo tempo, anotou o único tento do confronto. A equipe, agora, tem sete pontos, assim como o São Carlos, mas leva vantagem no número de gols marcados.

Rodrigo Pelé marcou de cabeça, após cruzamento de Pimentel – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

Na etapa inicial, o Rio Branco controlou o jogo. O time conseguiu anular o adversário e teve as melhores oportunidades, principalmente em chutes de fora da área.

A primeira finalização, no entanto, só saiu aos 17 minutos, com Souza. O centroavante ganhou da zaga pelo alto, carregou a bola pelo meio e tentou uma batida colocada, mas sem precisão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Depois, o Tigre se soltou mais e começou a criar problemas para a saída de bola do São Carlos, que passou a cometer erros em sequência. O primeiro tempo também foi marcado por duas batidas de longe de Pimentel. Em ambas, o lateral-direito obrigou o goleiro Fabrycio a se esticar todo.

Após o intervalo, o Rio Branco voltou a campo ainda melhor e quase abriu o placar aos 5 minutos, quando Pimentel carregou até a linha de fundo e cruzou para Souza, que finalizou de primeira na pequena área e exigiu nova defesa de Fabrycio.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Aos 14 minutos, porém, o cenário virou. Felipe Ramos entregou de graça para o São Carlos ao afastar de cabeça e, depois, derrubou Pablo dentro da área: pênalti. No entanto, o goleiro corrigiu a falha ao defender a cobrança de Felipe Rocha, que praticamente recuou para o arqueiro.

Aos 20 minutos, o Rio Branco fez jus à sua superioridade na partida e chegou ao gol com Rodrigo Pelé, que cabeceou para dentro após cruzamento de Pimentel: 1 a 0.

O atacante ainda quase marcou um golaço. Aos 32 minutos, ele driblou três marcadores e ficou livre, de frente para Fabrycio, mas chutou por cima do travessão.

Embalado por essa vitória, o time americanense volta a jogar no próximo domingo, contra a Itapirense, fora de casa. A bola rola a partir das 15 horas.

O Ivan Maia está sempre Virando a Chave e quer te ajudar a fazer o mesmo em seu blog no LIBERAL.

Ficha técnica:

RIO BRANCO

Felipe Ramos; Pimentel (Renan), Léo Cruz, Casão (Rodrigo Silva) e Bruno Franco; Crepaldi, Nicola e Luis Antonio; Yago (Bruninho), Souza (Vitão) e Vitinho (Rodrigo Pelé). Técnico: Bira Arruda.

SÃO CARLOS

Fabycio; Mikael, Felipe Rocha, João Mariano e Rodrigo (Luiz Henrique); Borges (Marco Antonio), Hudson (Higor) e Luiz Felipe (Junio); Renan, Pablo (Pedro Luiz) e Maycon Rangel. Técnico: Marcos Campangnollo.

GOL: Rodrigo Pelé aos 20’/1T (Rio Branco).

CARTÕES AMARELOS: Léo Cruz, Felipe Ramos, Nicola (Rio Branco); Luiz Felipe (São Carlos).

ARBITRAGEM: Rafael Gomes Felix da Silva.

LOCAL: Estádio Décio Vitta, em Americana.