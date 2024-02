Leão da 13 vem de empate contra lanterna e tem apenas uma vitória em seis jogos no Estadual

Buscando reencontrar o caminho das vitórias, o União Barbarense volta a campo neste sábado (24), às 15h. Jogando fora de casa, a equipe de Santa Bárbara d’Oeste enfrenta o Nacional, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

A equipe comandada pelo americanense Lúcio Borges tem tido dificuldade para embalar na competição. Até o momento, o Leão da 13 soma seis jogos, com apenas uma vitória, três empates e duas derrotas. Com seis pontos e 33,3% de aproveitamento, ocupa a 11ª posição na tabela de classificação.

Sem vencer há dois jogos, União Barbarense busca retomada – Foto: Bruno Zancan / UABFC

Nos últimos dois jogos o time teve dois empates, incluindo um diante do Joseense, lanterna da Série A4, na última rodada. Ao menos, o time mostrou poder de reação ao buscar o empate após estar perdendo por 2 a 0 com apenas quatro minutos do primeiro tempo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Apesar da inconsistência, o União tem a melhor defesa do torneio, ao lado de XV de Jaú e Barretos, com quatro gols sofridos. Em caso de vitória, o time de Santa Bárbara pode pular para o G8, com base nos resultados da rodada.

De olho no G8

Para isso, seriam necessárias derrotas de Osasco Audax, Taquaritinga e Vocem, assim como um empate ou derrota do América de Rio Preto. Se perder, no entanto, o União Barbarense poderá ficar perto do Z2 – atualmente, o clube está dois pontos à frente da zona de rebaixamento.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O Nacional vive situação parecida. Com sete pontos, a equipe ocupa a 9ª posição e sonha em voltar ao G8. No entanto, quatro pontos acima da zona da degola, o time também se preocupa em ficar longe dos últimos lugares.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin