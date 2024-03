União Barbarense deve anunciar novo técnico nesta terça-feira

O União Barbarense deve anunciar seu novo técnico para a sequência do Campeonato Paulista da Série A4 nesta terça-feira (19). Após uma sequência de derrotas, incluindo uma goleada por 7 a 0 para o Grêmio São-Carlense, o clube de Santa Bárbara d’Oeste oficializou a demissão do então treinador Lúcio Borges, na noite de domingo (17).

Além de Lúcio, que é americanense, o restante da comissão técnica também deixou o Leão da 13. Um deles é o preparador de goleiros Rafael Rosa, que foi denunciado pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo por conta da briga no dérbi diante do Rio Branco, podendo pegar de quatro a 12 jogos de gancho.

Toninho Cobra deve ser anunciado pelo União Barbarense – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Nesta segunda-feira (18), o elenco unionista se reapresentou para dar início à sequência de treinamentos visando o duelo diante do Independente, na quarta-feira (20), às 15h. Quem comandou o treinamento foi um velho conhecido: Toninho Cobra, que foi técnico do União durante a primeira fase da quarta divisão do ano passado.

Apesar de já estar trabalhando, ele ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube, que aguarda a chegada do restante da comissão técnica para oficializar o acordo. Até o momento, chegaram a Santa Bárbara d’Oeste o treinador e o novo preparador de goleiros, Vanderlei Celso Manoel.

Mesmo sendo curta, a passagem de Toninho pelo Leão teve bom retrospecto. Em nove jogos, foram quatro vitórias, três empates e duas derrotas, resultando em um aproveitamento de 55,6% dos pontos.

Na ocasião, o União Barbarense era vice-líder de seu grupo e dono de uma das melhores defesas da competição. Conforme apurado pelo LIBERAL na época, a relação do treinador com o elenco estava desgastada e foi um dos motivos da saída.

Em busca de uma vaga

Agora, o Leão da 13 terá pela frente três jogos decisivos em busca de uma classificação para o mata-mata da Série A4. Vindo de duas derrotas consecutivas, o time ocupa a nona posição na tabela, com 16 pontos, e está fora do grupo que avança à próxima fase.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.