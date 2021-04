Rio Branco dispensa o zagueiro Gabriel Franco, ex-Francana

O Rio Branco dispensou, nesta terça-feira (27), o zagueiro Gabriel Franco, que estava contratado para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. O motivo foi técnico, de acordo com o clube.

O defensor de 23 anos, que atuou pela Francana no ano passado, é o terceiro jogador a deixar o Tigre nesta pré-temporada. A diretoria já tinha dispensado o volante João Pedro, também por questão técnica. Depois, o goleiro Diego de Souza pediu dispensa por motivos pessoais, segundo o Rio Branco.

Franco tinha contrato com o Tigre até 31 de dezembro – Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

Franco se reuniu com integrantes do clube na tarde desta terça. Seu contrato era válido até 31 de dezembro. “Foi me passado agora que o treinador [Marcos Campangnollo] não quer contar comigo. Está trazendo os jogadores dele, de confiança. Desejo boa sorte a ele”, disse o atleta ao LIBERAL.

O Tigre conta com outros quatro zagueiros no elenco: Léo Cruz, Lucas Casão, Machado e Vitão. A diretoria também negocia com mais dois jogadores da posição.

Avaliação

O volante Higor Luan, que fazia avaliação no Rio Branco, também não está mais nos planos da comissão técnica e já deixou o clube.

Com passagem pelo Elosport, ele havia se destacado num jogo-treino contra o Comercial, com assistência para o único gol da atividade, que terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. O confronto aconteceu no último dia 10, no estádio Décio Vitta, em Americana.