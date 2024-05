Rio Branco anuncia a saída do técnico Raphael Pereira

Treinador comandou o Tigre na conquista do Campeonato Paulista da Série A4; Leandro Mehlich assume a equipe

Raphael treinou o Rio Branco em 24 jogos, somando o Paulista Sub-23 de 2019 e a Série A4 deste ano, com 14 vitórias, 7 empates e 3 derrotas - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O Rio Branco anunciou na tarde desta quinta-feira (30) a saída do técnico Raphael Pereira, que comandou o Tigre na conquista do Campeonato Paulista da Série A4 e do acesso para Série A3. Em seu lugar assume Leandro Mehlich, que fazia a função de coordenador técnico.

Raphael treinou o Rio Branco em 24 jogos, somando o Paulista Sub-23 de 2019 e a Série A4 deste ano, com 14 vitórias, 7 empates e 3 derrotas.

Ele foi eleito o melhor treinador da Série A4 em uma campanha de 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates, aproveitamento de 75,7%.

“Foi uma conversa franca e sadia com a diretoria e achamos melhor pela não continuidade. Meu trabalho fica marcado na história do clube e estou feliz pela contribuição nesses últimos meses. Foi minha segunda passagem como treinador da equipe e agora é seguir a vida, ainda não sei qual vai ser o futuro. Continuarei torcendo pelo Rio Branco na Copa Paulista, tenho certeza que as portas seguem abertas.”

Essa semana o profissional estava em São Paulo, onde concluiu a Licença A de treinador na CBF (Confederação Brasileira de Futebol). “Com essa licença posso trabalhar em clubes das Séries A e B do futebol nacional, é uma atualização importante na minha carreira e que eu buscava há dois anos”, concluiu Raphael.

Nos últimos dias o LIBERAL havia adiantado a possibilidade de Mehlich assumir o comando do Tigre de forma definitiva.

NOVIDADE. Leandro Mehlich tem 49 anos e foi contratado pelo Rio Branco em março deste ano para o cargo de coordenador técnico. Ele saiu do Grêmio São-Carlense, onde era treinador.

O novo comandante do Tigre tem experiência em departamentos de futebol de clubes como Red Bull Bragantino, Santos, Corinthians, São Bernardo e Desportivo Brasil. Ele também treinou Ska Brasil e Ibrachina.

O Rio Branco agora segue sua preparação para Copa Paulista, que começa no próximo dia 15. O Tigre estreia na competição contra o Primavera, de Indaiatuba, no estádio Décio Vitta, às 15 horas.