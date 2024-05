Após acesso e título com o Rio Branco, Raphael Pereira é eleito melhor técnico da Série A4

Em sua segunda passagem pelo Rio Branco, treinador está invicto e com 75,7% de aproveitamento

Após conquistar o título do Campeonato Paulista Série A4 neste domingo (12), quando o Rio Branco venceu a Francana por 2 a 1, em Franca, o treinador Raphael Pereira foi eleito o melhor técnico do Campeonato Paulista Série A4. O prêmio foi entregue pela FPF (Federação Paulista de Futebol) nesta segunda-feira (13), durante cerimônia realizada em Campinas.

Técnico Raphael Pereira foi eleito o melhor da Série A4 – Foto: Reprodução / FPF

Desde que assumiu o comando do time, na 11ª rodada, Raphael ainda não foi derrotado. Em 11 jogos foram sete vitórias e quatro empates, com 75,7% de aproveitamento. Neste período, o time se destacou pela regularidade na defesa e ataque, com 18 gols marcados e apenas cinco sofridos. Os bons números levaram o Tigre até o acesso à Série A3 e, posteriormente, ao título da A4.

Raphael já havia comandado o Tigre em 2019, também na quarta divisão. À época foram 13 jogos, com sete vitórias, três empates e três derrotas. “Fico muito feliz por esse momento. Trabalhei esperando por essa oportunidade, tive em 2019 e agora novamente em 2024, sempre buscando informações e conhecimento para conseguir agarrar quando a oportunidade viesse”, disse o técnico ao LIBERAL.

O treinador ressaltou o trabalho feito por todo o clube. Além de toda a comissão técnica, o trabalho no dia a dia foi realizado ao lado do coordenador técnico Leandro Mehlich, que chegou na reta final da primeira fase. “Juntamente com toda a nossa equipe conseguimos fazer um grande trabalho neste ano. Quando o coletivo é bem feito, o individual aparece e nós estamos colhendo o fruto do trabalho”, completou.

Controle do jogo

Depois de vencer o jogo de ida da final por 2 a 0, em Americana, o Rio Branco poderia perder por até um gol de diferença que ainda seria campeão. Na volta, a Francana chegou a empatar o jogo no início do segundo tempo, mas Raphael relatou que o time estava preparado para enfrentar a pressão do adversário.

“A gente sempre soube do nosso potencial, da confiança que temos na molecada, por tudo que fizeram no mata-mata. Trabalhamos para ter confiança para passar por algumas situações. Estávamos prontos para encarar essa decisão, isso passa por perder por um gol, estar empatando. Sabíamos do nosso potencial”, afirmou.

