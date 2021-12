Partida beneficente reúne Marcos Senna e demais jogadores em Americana

Revelado pelo Rio Branco, atleta será uma das atrações do Jogo dos Amigos, no sábado (18), no Centro Cívico

O ex-jogador e atual diretor de futebol do Villarreal-ESP, Marcos Senna, será uma das atrações da edição deste ano do Jogo dos Amigos. A partida, que tem caráter beneficente e é organizada pelo Instituto Júnior Dias, vai acontecer no próximo sábado (18), às 14 horas, no Centro Cívico, em Americana.

Marcos Senna é ex-volante e atual diretor de futebol do Villarreal – Foto: Divulgação / Villarreal

Volante revelado pelo Rio Branco, Senna naturalizou-se espanhol e conquistou a Eurocopa com a seleção de seu novo país em 2008. Também foi campeão nacional (1999) e do mundo (2000) com o Corinthians, quando ainda jogava no Brasil.

Ao lado dele, outros nomes de destaque também estarão em campo para a partida. Jogadores como Éverton Dias (São Bento), Celsinho (Londrina) e Gabriel Eufrásio (Grêmio) vão ter a companhia de Alexandre Negão, que já teve passagem por São Paulo; Zaza, ex-jogador da Ponte Preta; e Diego Macedo, que vestiu a camisa do Corinthians.

O prefeito Chico Sardelli (PV) marcará presença no evento, assim como outros políticos da região.



Futebol solidário

Para assistir à partida, as entradas são garantidas mediante doação de dois quilos de alimento não perecível ou uma cesta básica, que serão distribuídos para famílias da cidade em situação de vulnerabilidade social.

Os ingressos podem ser trocados na Regional Administrativa do Zanaga e na Secretaria de Esportes de Americana, até sexta-feira, das 9 às 16 horas. No sábado, dia da partida, as trocas serão feitas na portaria do evento.