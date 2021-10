Centro Cívico começa a ter aulas gratuitas de kung fu nesta quinta

Atividades vão acontecer sempre no mesmo dia da semana, das 18h10 às 19h10, e são abertas para pessoas com 7 anos ou mais

O Centro Cívico começará a ter aulas gratuitas de kung fu nesta quinta-feira (14), em Americana. As atividades vão acontecer sempre às quintas, das 18h10 às 19h10, no ginásio inferior.

O professor será Stefanny Barreto, técnico e atleta da escola de artes marciais chinesas Shào Lóng. A iniciativa é fruto de uma parceria dele com a Secretaria Municipal de Esportes. As inscrições podem ser feitas por meio do site da prefeitura, no Cadastro das Escolinhas Esportivas (bit.ly/3j44K7f).

Responsáveis já fizeram atividades no portal da cidade – Foto: Divulgação / Prefeitura de Americana

Há vagas para pessoas com 7 anos ou mais, tanto crianças como adultos. “Mas podem vir crianças de 5 ou 6 anos para avaliarmos”, disse Barreto.

Segundo ele, o conteúdo a ser desenvolvido seguirá a padronização desportiva da IWUF (sigla em inglês para Federação Internacional de Wushu).

“Salientamos que os profissionais envolvidos, além de terem certificação nacional e internacional nas artes marciais chinesas, também são profissionais em educação física”, afirmou.

Barreto contou que, em breve, também abrirá uma escolinha em Santa Bárbara d’Oeste e, posteriormente, em Nova Odessa.

Em Americana, a Shào Lóng e a Secretaria Municipal de Esportes já trabalharam juntos na realização de aulões no portal da cidade, na Avenida Antônio Pinto Duarte.