Elenco do Rio Branco deve ter mudanças para a Copa Paulista, afirma presidente

De acordo com o presidente Claudio Bonaldo, expectativa é manter entre 10 e 15 atletas do grupo para o 2º semestre

O Rio Branco deverá ter mudanças em seu elenco para a disputa da Copa Paulista, que começa em junho. Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (3), véspera do jogo de ida da final da Série A4, contra a Francana, o presidente Claudio Bonaldo afirmou que o clube está no processo de montagem do time para o segundo semestre.

Presidente do Rio Branco estima que até 15 jogadores do elenco permaneçam para a Copa Paulista – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Nós estamos nas conversas nesta semana e na próxima, alguns jogadores estão pretendendo esperar a final para depois conversar sobre renovação. Vários destaques já receberam propostas, então é uma situação mais complicada, mas nós já renovamos com alguns e a conversa está adiantada com outros. Se tudo correr bem, vamos segurar de 10 a 15 do elenco”, disse.

De acordo com apuração do LIBERAL, uma das situações difíceis é a do zagueiro Gustavo Brandão, artilheiro do time com oito gols, que atraiu interesse de equipes de divisões superiores do futebol paulista. Na quinta-feira (2), o defensor afirmou que existem conversas para sua renovação, mas deixou nas mãos de seu empresário.

Por outro lado, o zagueiro Paim, o volante Kayllan e os atacantes Felipe Muranga e Vitinho devem permanecer no time.

Base

Para a Copa Paulista, atletas da base deverão ser mais utilizados. “Nós temos algumas renovações que fizemos da base, como o Nelson Borges, Júlio César e Luan. A gente quer colocar esses meninos no cenário junto com os atletas mais experientes que vão chegar, ou que já estão no elenco”, disse.

Dos atletas citados, Júlio e Luan fizeram um jogo cada na temporada até aqui.

Em relação ao comando técnico, Bonaldo ressaltou que, até segunda ordem, Raphael Pereira seguirá à frente do Tigre. “Ele é parte da comissão permanente nossa, então até segunda conversa ele permanece. Com certeza também vão aparecer propostas para ele, mas nós vamos conversando”, disse.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.