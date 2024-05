Rio Branco vence Francana por 2 a 0 e fica mais perto do título da Série A4

Com apoio de quase dez mil torcedores, equipe americanense teve domínio do jogo e agora pode perder por um gol no jogo de volta, em Franca, para ser campeã

Gustavo Brandão abriu o placar no primeiro tempo com um belo cabeceio após cobrança de falta - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O Rio Branco ficou mais perto da conquista do título da Série A4 do Campeonato Paulista. Jogando neste sábado, no Décio Vitta, para um público de quase dez mil pessoas, o time americanense venceu a Francana por 2 a 0, com gols de Gustavo Brandão e Wagninho e abriu uma boa vantagem. No próximo domingo (12), os dois times voltam a se enfrentar em Franca, às 10h30, e o Tigre pode perder por até um gol de diferença para ser campeão.

No começo da partida os dois times pouco arriscaram e predominou a marcação. O Rio Branco criou a primeira oportunidade aos 13 minutos. David Lazari fez boa jogada na entrada da área e ajeitou para Kayllan. Ele chutou forte e o goleiro Vinicius Cima espalmou. A Francana respondeu aos 19 minutos, na finalização de Bruno Henrique, mas o goleiro Eder não teve dificuldades para defender.

Aos 26, a Francana chegou de novo, mas Ruan Kevin chutou fraco para outra defesa de Eder. Depois disso, o Rio Branco teve maior domínio do jogo e chegou a marcar aos 36 minutos. Inicialmente, David Lazari arrancou pela esquerda e quando partia para o ataque foi derrubado pelo zagueiro João Queiroz, que inclusive levou o cartão amarelo. O próprio Lazari fez a cobrança e o zagueiro artilheiro Gustavo Brandão surgiu de cabeça para fazer a festa dos torcedores riobranquenses. Depois disso, o time de Raphael Pereira continuou criando chances e levou a vantagem para o segundo tempo.

Insatisfeito com a produção da sua equipe, principalmente no ataque, o técnico Wantuil Rodrigues fez três mudanças na Francana para a volta do intervalo. Rafinha, João Barroso e Cauê Rocha entraram nos lugares de Andrey, Lucas Oliveira e Ruan Kevin.

A Francana foi ao ataque e chegou a criar algumas oportunidades, mas a zaga do Rio Branco sempre permaneceu segura. O primeiro chute a gol foi da Francana com João Barroso em cobrança de falta que Eder defendeu. Para dar mais velocidade ao jogo, o Rio Branco teve mudanças no ataque. Aos dez minutos, Raphael Pereira tirou Gui Marques e Raphael Lopes colocando Felipe Muranga e Vitinho.

Na melhor oportunidade da Francana no jogo saiu o segundo gol do Rio Branco. Rafinha recebeu de costas fez o giro e finalizou forte, mas Eder conseguiu uma grande intervenção. No contra-ataque ele lançou para Vitinho na esquerda que tocou livre para Wagninho na entrada da área, pelo lado direito. O atacante fez uma bela jogada, driblou o goleiro e teve tranquilidade para ampliar em 2 a 0.

Depois disso, a Francana se lançou em desespero ao ataque e o Rio Branco passou a ter domínio pleno da partida. No final, Vitinho perdeu a maior oportunidade. Na cara do gol ele chutou em cima do goleiro Vinicius Cima. Com o placar de 2 a 0, a torcida fez a festa no Décio Vitta lotado e agora os dois times se enfrentem no próximo domingo, dia 12, em Franca, às 10h30. Para assegurar o título, o Rio Branco pode até perder por um gol de diferença.