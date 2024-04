‘Não vamos ter medo’, diz Raphael Pereira sobre confronto contra o Taquaritinga

Técnico do Rio Branco falou sobre as quartas de final da Série A4 em entrevista o programa Caderno de Esportes

O técnico do Rio Branco, Raphael Pereira, promete um time corajoso para as quartas de final do Campeonato Paulista Série A4, contra o Taquaritinga. Na noite desta quarta-feira (3), ele esteve na sede do LIBERAL e participou do programa Caderno de Esportes, da Rádio Clube (AM 580), e comentou sobre a preparação para o jogo de ida, no sábado (6), às 15h, em Americana.

“O medo de perder, medo de fazer o gol, de encarar uma quartas de final, tira a chance de ganhar. Nós vamos para cima, não vamos ter medo”, disse. “O time está regular, confiante, em crescente. Vamos manter o nosso jogo. Podemos perder, mas vamos jogar. Não vamos deixar a sorte definir o nosso futuro”, completou.

Raphael Pereira, técnico do Rio Branco, em entrevista à Rádio Clube (AM 580) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Durante a entrevista, Raphael comentou que as contratações feitas para a segunda fase irão elevar o nível do time. Até o momento, o Rio Branco oficializou as contratações do meia David Lazari, de 34 anos, e do atacante Luan Carioca, de 24. De acordo com o treinador, a dupla chega pronta para atuar e já briga por uma vaga no jogo de sábado.

Idas e vindas

Além deles, o clube contratou o atacante Vagninho, de 23 anos, que chega do Primavera e já está integrado ao elenco, apesar de não ter sido anunciado. O prazo para a confirmação das quatro trocas permitidas termina nesta sexta-feira (5).

Batista foi chamado de volta pelo Inter de Santa Maria-RS e deixará o Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (24)

Até lá, o clube ainda deverá contratar mais um atacante. Os substituídos serão o goleiro Sandro, assim como os atacantes Bismarck e David Batista, que é vice-artilheiro do time no ano, com cinco gols.

Apesar de ser importante na equipe, Batista está emprestado e terá de retornar ao Inter de Santa Maria-RS, que detém seus direitos, por determinação do time gaúcho. Por isso, o atacante não participou do treinamento desta quarta e não atuará no mata-mata.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.