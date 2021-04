Murilo Sartori encerra participação na Seletiva Olímpica Brasileira

Com passagem já garantida para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o nadador americanense Murilo Sartori se despediu da Seletiva Brasileira, na manhã desta quinta-feira (22), com o 16º lugar nas eliminatórias dos 100 metros livre. O evento acontece no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o atleta de 18 anos não conseguiu avançar para a final da prova, que foi sua última na competição.

Atleta ficou em 16º lugar nos 100 m, nesta quinta-feira (22) – Foto: Matheus Paiva / SSPress / CBDA

Ele já havia conquistado classificação para as Olimpíadas na última terça, ao ficar em terceiro lugar nos 200 m livre. Esse desempenho colocou Murilo no quarteto que vai representar o País no revezamento 4×200 m livre.

Nos 100 m, o americanense brigava por vaga em outras provas, mas acabou eliminado com o tempo de 49s87. Apenas os oito primeiros colocados vão disputar a decisão, programada para esta noite.

O atleta representou a equipe Natação Americana no torneio e esteve acompanhado do técnico Fabio Cremonez.

Além dele, há outro americanense na Seletiva: Guilherme Rosolen, de 27 anos, que irá atrás de um lugar no voo para Tóquio neste sábado, quando vai nadar os 100 m borboleta.

A eliminatória está programada para as 10h07. Em caso de classificação, o atleta do Minas Tênis Clube voltará para a piscina às 19h10, no mesmo dia, para a disputa da final.