Sem avançar para final, Rosolen não consegue vaga em Tóquio para prova de 200 m borboleta

O nadador americanense Guilherme Rosolen ficou em décimo lugar nas eliminatórias dos 200 m borboleta durante a manhã desta quarta-feira (21) na Seletiva Olímpica Brasileira, no Rio de Janeiro. Ele fez a prova em 2m05s19ss, o que não foi suficiente para que ele garantisse um lugar na final.

Apenas os oito melhores tempos avançam para a final dos 200 m borboleta, que será realizada às 19h05 desta quarta. Para conseguir vaga nas Olimpíadas, os atletas precisam atingir o índice olímpico.

Atletas disputaram as eliminatórias na manhã desta quarta-feira – Foto: Satiro Sodré / SSPres / CBDA

No entanto, as chances de Rosolen nas Olímpiadas desse ano ainda não acabaram. Na manhã do próximo sábado (24), o atleta disputa as eliminatórias dos 100 m borboleta por volta de 10h, disputa na qual Rosolen acredita ter mais chances de classificação.

“Eu nem nadaria essa prova, mas como os 100 m borboleta é só no sábado, achamos melhor eu nadar os 200 m para sentir como está a competição. Foi uma prova que entrei sem responsabilidade de pegar final ou fazer algum tempo específico”, disse o atleta ao LIBERAL.

Em ambas as seletivas, o atleta da equipe Minas Tênis Clube precisaria ser campeão ou vice e atingir o índice para ter vaga nos Jogos. Isso significa que na, disputa dos 200 m, ele deveria atingir 1min56s48. Já na prova dos 100 m, Rosolen deve bater 51s96, sendo que seu melhor tempo é 52s71.

Atleta ainda terá chance de garantir vaga para Tóquio no sábado – Foto: Instagram / Reprodução

“Acho que foi legal porque consegui sentir um pouco da adrenalina antes da prova e também consegui fazer uma rotina de aquecimento que vai ser importante para a prova de sábado”, afirmou o nadador, que completa 27 anos hoje.

Americana está representada por Murilo Sartori na competição, que garantiu sua passagem para os Jogos de Tóquio nesta terça-feira (20), ao ficar em terceiro lugar nos 200 metros livre da Seletiva Brasileira.

“Fiquei extremamente feliz com o resultado do Murilo Sartori e do Fábio Cremonez. Eu treinei com eles ano passado e admiro demais o trabalho deles em Americana”, concluiu Rosolen.

Dois veículos transmitem o evento pela internet: a TV CBDA e o Canal Olímpico do Brasil. Também há transmissão pela TV, por meio da BandSports.

Programação de Rosolen na Seletiva:

Sábado (24/04)

10h07 Eliminatórias dos 100 m borboleta

19h10 Final dos 100 m borboleta (em caso de classificação)