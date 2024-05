Murilo Sartori e Manuela Sega competem nesta quinta no Brasileiro Absoluto de Natação

Os nadadores americanenses Murilo Sartori e Manuela Sega competem nesta quinta-feira (9) no Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, no Rio de Janeiro. O atleta do Flamengo nadará os 100 m livre, enquanto a representante da Natação Americana estará em ação nos 100 m livre e 200 m peito. A competição serve como seletiva para os Jogos Olímpicos de Paris.

Nadador Murilo Sartori volta às piscinas do Brasileiro Absoluto nesta quinta-feira – Foto: CBDA / Divulgação

Murilo conquistou a medalha de ouro nos 200 m livre na terça-feira (7), com tempo de 1min46s98. Apesar disso, não conseguiu o índice olímpico para a prova individual, mas ainda pode ser chamado pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) para o revezamento 4×200 m. A convocação será definida no sábado (11), com o término da competição.

Manuela, por sua vez, também já estreou no Brasileiro. No mesmo dia que Murilo, ela disputou a prova dos 100 m peito, chegando à final e terminando em oitavo lugar, com 1min10s98. Essa era a projeção inicial do técnico da equipe americanense, Fabio Cremonez.

Nesta quarta-feira (8), outros três atletas representaram a Natação Americana no torneio: Isabela Piragine e Matteo Visotto, nos 100 m costas, assim como Rafael Rocha, nos 200 m borboleta. No entanto, nenhum deles se classificou para as etapas finais.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.