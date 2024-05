Com atletas de Americana, seletiva olímpica de natação começa nesta segunda

Americana será representada por Murilo Sartori (foto), Guilherme Rosolen e atletas da Natação Americana - Foto: Satiro Sodré / CBDA

O Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação começa nesta segunda-feira (6), no Rio de Janeiro. A competição vale como seletiva para os Jogos Olímpicos de Paris, na França, que acontecem entre julho e agosto deste ano. Americana será representada por Murilo Sartori, Guilherme Rosolen e atletas da Natação Americana.

Sartori, que compete pelo Flamengo, vai em busca de sua segunda Olimpíada após participar dos Jogos de Tóquio, em 2021. Prestes a completar 22 anos, irá competir nos 200m livre e 100m livre. O jovem está confiante para nadar abaixo do índice olímpico (confira os índices aqui), especialmente nos 200m, prova que está mais confiante.

“A expectativa é de novo estar na seleção olímpica, quero estar não só no revezamento, mas na prova individual também. Acho que os 200m livre é a prova que eu tenho mais chance, tenho tido os melhores resultados nos últimos anos e sempre foi a minha favorita”, disse.

Guilherme Rosolen, por sua vez, defende o Minas e irá nadar nos 100m borboleta e 50m livre. Apesar de sua principal prova, 50m borboleta, não fazer parte do programa olímpico, o nadador de 30 anos espera fazer bonito na seletiva.

“Vai ser um campeonato diferente porque não vão acontecer as provas de 50m estilos e nem revezamentos, mas nós realizamos uma temporada muito boa, com muito trabalho bem feito para a prova dos 100m borboleta. Espero fazer uma boa prova com a minha melhor marca pessoal, entrar na final e disputar a vaga olímpica na final. Um passo de cada vez”, afirmou Rosolen.

Natação Americana

Já a Natação Americana será representada por oito atletas na seletiva. No masculino, vão competir Vitor Sega (200m livre, 400m livre e 800m livre), Lucas Pelegrini (200m costas), Matteo Vissotto (100m costas e 200m costas), assim como Rafael Rocha (200m borboleta).

No feminino, entrarão em ação Manuela Sega (100m peito, 200m peito, 50m livre e 100m livre), Thays Lira (200m borboleta), Isabela Piragine (100m costas e 200m costas), além de Lara Capodifoglio (100m costas e 50m livre).

O comandante da equipe, Fabio Cremonez, ressaltou o caráter de aprendizado para a delegação americanense. “A expectativa para uma parte do grupo é de aprendizado, é a primeira competição absoluta para alguns atletas e a primeira seletiva olímpica para todos”, disse.

“Uma parte do grupo vai para aprender e ganhar experiência, enquanto outra parte vai para disputar alguma coisa. Temos o Vitor Sega, que almeja estar entre os cinco melhores do Brasil nos 400 m livre, que hoje está com o quinto melhor tempo. Além disso, a Manuela Sega também tem chances de estar entre as oito melhores nos 100m peito”, completou.

