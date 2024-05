Morre Peixe-Gato, mordomo e ícone do Rio Branco, aos 59 anos, em Americana

O Rio Branco perdeu nesta terça-feira (28) um dos ícones de sua história. Morreu aos 59 anos o mordomo do clube, Aparecido Ferrari, popularmente chamado de Peixe-Gato, vítima de uma embolia pulmonar. Ele estava internado desde a última semana no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

Recentemente, Peixe passou por uma cirurgia de hérnia de disco, de acordo com o clube, mas teve complicações. A piora ocorreu nesta terça, quando ele precisou ser entubado e não resistiu. O óbito se deu às 17h20.

Peixe-Gato completaria 60 anos em novembro. Ele deixa esposa e um filho.

Peixe-Gato com a taça da da Série A4, conquistada neste mês de maio, e a da A3, de 2012 – Foto: Gustavo Tomazeli / Rio Branco

Peixe-Gato estava ligado ao futebol de Americana desde meados dos anos 1970. Ele começou sua trajetória ainda no AEC (Americana Esporte Clube), ainda como gandula, e permaneceu quando o Rio Branco retomou as atividades profissionais, em 1979. Como mordomo, Peixe cuidava do vestiário do estádio Décio Vitta e dos uniformes dos jogadores.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ele esteve presente nos principais momentos da história do Rio Branco, trabalhando com grandes nomes que passaram pelo Tigre como Mineiro, Marcos Assunção, Flávio Conceição e Macedo, por exemplo. O mordomo esteve, inclusive, na campanha do título do Campeonato Paulista Série A4, conquistado pelo clube no início deste mês.

Peixe-Gato está ligado ao futebol de Americana desde a época de AEC, em meados dos anos 1970 – Foto: Arquivo / Liberal

Por meio das redes sociais, o clube lamentou a perda de seu mordomo. “O Rio Branco Esporte Clube lamenta infinitamente e é eternamente grato pelos serviços e convivência do dia a dia. Faz parte da nossa história e deixa um legado ao clube”, afirmou a nota.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Nós temos que lembrar dele bem. É uma pessoa de riso fácil, um amigo”, comentou o gerente de futebol do Rio Branco, Brenno Presotto, à Rádio Clube (AM 580).

Em fevereiro deste ano, Peixe-Gato foi homenageado pelo clube devido aos serviços prestados ao longo das décadas em que esteve no Tigre. Ele recebeu uma placa ao lado do supervisor Benedito Fusco, o Xororó, outro ícone riobranquense.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.