Rio Branco fará homenagem a funcionários históricos no sábado

Com décadas de clube, Xororó e Peixe Gato ganharão placa antes do jogo diante do Ska Brasil, no Décio Vitta

Rio Branco fará homenagem a Peixe Gato e Xororó - Foto: Zaramelo Jr_Divulgação

O Rio Branco irá homenagear neste sábado (17) dois funcionários históricos do clube. Antes do duelo contra o Ska Brasil, às 15h, em Americana, o mordomo Aparecido Ferrari, conhecido como Peixe Gato, e o supervisor Benedito Fusco, apelidado de Xororó, receberão uma placa em alusão aos serviços prestados ao Tigre.

A dupla tem décadas de clube e esteve presente nos principais momentos da instituição. Peixe Gato está ligado ao futebol de Americana desde meados dos anos 1970, antes mesmo do Rio Branco voltar à ativa, em 1979.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ele iniciou sua trajetória como gandula, ainda no AEC (Americana Esporte Clube) e, desde então, sempre esteve vinculado ao time. Hoje mordomo, Peixe cuida do vestiário do estádio Décio Vitta e dos uniformes dos jogadores.

Xororó, por outro lado, completará 34 anos trabalhando no Tigre em breve. No clube desde março de 1990, é uma espécie de “faz tudo” riobranquense. Começou trabalhando como ajudante geral e, posteriormente, exerceu funções como motorista, administrador do estádio e até mesmo gerente de futebol.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Atualmente, como supervisor, busca manter o dia a dia do clube em ordem. Além da zeladoria do estádio, Xororó é responsável pelo credenciamento de profissionais do Rio Branco para os dias de jogos, assim como documentações.

“O Tigre da Paulista agradece imensamente por todo o trabalho prestado e dedicação em prol do clube durante várias décadas”, comentou o clube nas redes sociais.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco

**Com informações de Claudio Gioria