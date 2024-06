Kayllan marca de falta e Rio Branco vence jogo-treino contra o XV de Piracicaba

O Rio Branco realizou seu último jogo-treino preparatório para a Copa Paulista, que começa no próximo fim de semana. Na manhã desta sexta-feira (7), o Tigre venceu o XV de Piracicaba por 1 a 0, em atividade realizada no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. A partida foi dividida em dois tempos de 45 minutos.

O gol da vitória riobranquense foi marcado pelo volante Kayllan, remanescente do título do Campeonato Paulista Série A4, em cobrança de falta ainda na primeira etapa. O time comandado por Leandro Mehlich iniciou o duelo no esquema 4-3-3. Os titulares foram Sandro; Vinicius Oliveira, João Duarte, Edilson Júnior e Gustavo Oliveira; Grigor, Kayllan e Roberto; Muranga, Vitinho e Luan Carioca.

Cobrança de falta de Kayllan que originou o gol da vitória do Rio Branco – Foto: Lucas Ardito/Liberal

As melhores oportunidades foram do Rio Branco, que levou perigo com Vitinho e Felipe Muranga. O goleiro Sandro foi mero espectador da atividade. No Nhô Quim, por outro lado, o lateral-direito João Salles e o volante Willian Monteiro, que jogaram pelo Tigre em 2022, estiveram em campo.

Já no segundo tempo, a equipe voltou a utilizar o esquema com três zagueiros. Iniciaram a metade final do jogo-treino Luan; Vinicius Oliveira, João Duarte, Fernando Dias, Edilson e Gustavo; Grigor, Kayllan e Roberto Henrique; Vagninho e Carioca.

Diferentemente de Sandro, Luan precisou trabalhar. Com cerca de 10 minutos, o XV teve um pênalti a seu favor, defendido pelo goleiro revelado na base do Tigre, que ainda fez boas intervenções ao longo da atividade.

Apesar disso, o domínio ainda foi do Rio Branco, que criou oportunidades com Vagninho, Grigor e Júlio Ferraz. O segundo tempo ainda contou com a entrada de jogadores como o lateral-esquerdo Murilo Natanael, promovido ao profissional neste ano.

Leandro Mehlich orientando jogadores do Rio Branco no jogo-treino contra o XV – Foto: Lucas Ardito/Liberal

Avaliação positiva

“Viemos com o plano de usar duas situações diferentes e a equipe se comportou bem, principalmente na que estava acostumada a jogar. Conseguimos criar boas chances, no segundo tempo acho que poderíamos ter jogado um pouco mais com a bola, mas ainda tem a situação dos jogadores novos que estão se adaptando ao modelo de jogo, isso é natural”, disse o técnico do Tigre, Leandro Mehlich.

“A gente fica feliz com a performance coletiva da equipe, que se comportou muito bem em todos os momentos. A gente tem essa semana para ajustar ainda mais, melhorar fisicamente, a semana foi muito intensa e os atletas responderam muito bem mesmo assim”, completou o treinador.

Anteriormente, no último sábado (1º), o Rio Branco havia feito outro jogo-treino para a Copa Paulista. Na ocasião, empatou sem gols com o Rio Claro, em atividade realizada na casa do adversário.

Copa Paulista

A estreia do Rio Branco na Copa Paulista será no próximo sábado (15), às 15h, diante do Primavera, no estádio Décio Vitta, em Americana. As equipes fazem parte do Grupo 4 do torneio, que ainda tem Capivariano, Red Bull Bragantino e São Bento.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco.