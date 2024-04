Vídeo: Jovem americanense com autismo recebe troféu de Felipe Massa após corrida da Stock Car

André Gayola Junqueira, o Decão, trabalha na equipe TMG Racing e fez aposta com o piloto

O jovem americanense com autismo André Gayola Junqueira recebeu no último sábado (20) o troféu de segundo lugar da corrida de sprint da terceira etapa da Stock Car, conquistado por Felipe Massa, em Interlagos. Decão, como é conhecido, trabalha na equipe TMG Racing, de Americana, pela qual compete o piloto, e já teve a história contada em reportagem de 2021 do LIBERAL.

Antes da corrida, o jovem de 19 anos disse que Felipe Massa iria vencer a prova e, assim, os dois apostaram que o troféu seria do americanense caso acontecesse. Ao ficar em segundo lugar, o piloto cumpriu sua promessa e entregou o troféu para Decão.

“Decão, esse é seu”, disse Massa. O americanense se emocionou ao receber o prêmio. “É muito especial esse momento para mim, estou muito feliz mesmo, adorando. Vou guardar essa lembrança para sempre”, celebrou o garoto.

Em sua conta no Instagram, Massa publicou o vídeo do momento em que entrega o troféu. “O Decão é um cara que ajuda todo mundo na equipe. Ele é autista e é uma honra trabalhar com ele”, diz trecho da publicação.

Decão foi diagnosticado com autismo aos seis anos e tem o sonho de seguir carreira no automobilismo. Ele trabalha na TMG Racing desde 2020, onde compõe o estafe da equipe em provas da Stock Car, como aconteceu no fim de semana.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle