Jogo do União Barbarense é adiado por conta das chuvas em São Paulo

A partida entre União Barbarense e Nacional, agendada para as 15h deste sábado (24), no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, foi adiada devido às chuvas na capital do Estado. A informação foi confirmada pela assessoria do clube barbarense. O confronto era válido pelo Campeonato Paulista da Série A4.

Uma nova data para a realização do jogo deverá ser confirmada nas próximas horas pela FPF (Federação Paulista de Futebol), organizadora do torneio.

Campo do estádio Nicolau Alayon ficou alagado – Foto: Reprodução/YouTube

De acordo com o Leão da 13, por volta das 14h30, o árbitro Caique Tiago de Oliveira Miquilini e um delegado da FPF informaram as duas agremiações sobre o adiamento da partida. As fortes chuvas alagaram o campo da Rua Comendador Souza, especialmente no lado onde fica a entrada principal (da torcida local) para o estádio.

“A chuva foi muito forte. A tendência é que a delegação volte para Santa Bárbara, o jogo aconteça neste domingo e a gente viaje novamente para São Paulo”, informou o União.

Ainda segundo o clube, o protocolo da federação determina que a partida seja remarcada para este domingo (25), às 15h, no Nicolau Alayon. Porém, o Alvinegro barbarense enviará uma solicitação para que o jogo aconteça às 11h, neste domingo.

Contra o Nacional, o Leão da 13 busca reencontrar o caminho das vitórias, já que tem apenas uma vitória em seis jogos no Estadual.

Chuvas colocam São Paulo em estado de atenção

As precipitações no início da tarde deste sábado fizeram o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) colocar toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos, determinado às 12h55. O tempo abafado gerou áreas de instabilidade sobre a Grande São Paulo, onde já ocorrem pancadas de chuva. Além da capital, Guarulhos, Caieiras e Osasco também foram atingidos.

De acordo com o CGE, novas áreas de chuva devem se formar sobre a região nas próximas horas, atingindo boa parte da cidade. Até as 14h30 deste sábado, o Corpo de Bombeiros registrou 32 chamados relacionados à queda de árvores, sem registros de vítimas.

Com informações da Agência Estado