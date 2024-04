Jogo do acesso: Rio Branco fecha cinco ônibus para volta diante do XV de Jaú

O Rio Branco contará com o apoio de seu torcedor no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista Série A4, contra o XV de Jaú, no domingo (28), às 10h. De acordo com o clube, cinco ônibus de torcedores já estão fechados para acompanhar a partida no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Além disso, o sexto veículo já está sendo preenchido.

Conforme publicado nas redes sociais, os ônibus riobranquenses sairão do estádio Décio Vitta às 6h15 – o clube pede para que os torcedores cheguem com antecedência. A viagem tem o custo de R$ 35 e não inclui o ingresso para a partida, que está disponível para venda pela internet. A arquibancada visitante tem o custo de R$ 20.

Torcida do Rio Branco já conta com cinco ônibus fechados para Jaú – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Menores de 18 anos sem acompanhantes legais não poderão embarcar, assim como torcedores com camisas de outros times. Sobre a vestimenta, a orientação é para vestir camisas do Rio Branco ou então roupas brancas ou pretas.

A confirmação do lugar no ônibus deve ser feita pelo WhatsApp (19) 99615-4595, com o torcedor Matheus Liasch. Mais informações sobre a caravana também devem ser consultadas por meio desse número. A presença só é garantida mediante pagamento.

Em campo

No jogo de ida, Tigre e Galo empataram em 1 a 1 na presença de 4.555 torcedores, que é o maior público do campeonato até aqui. Assim, o time de Americana terá de vencer o jogo da volta para garantir o acesso e se classificar para a final da Série A4.

Na classificação geral, Rio Branco e XV estão empatados no número de pontos e vitórias, mas a equipe de Jaú leva a melhor no saldo de gols e passaria em caso de novo empate.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco