Com gol de pênalti nos acréscimos, Rio Branco empata com o XV de Jaú em Americana

Gustavo Brandão marcou para o Tigre e garantiu a igualdade; partida teve recorde de público da competição, com 4.555 torcedores no Décio Vitta

Jogando no estádio Décio Vitta, em Americana, neste sábado (20), o Rio Branco empatou em 1 a 1 com o XV de Jaú, no primeiro duelo das semifinais do Campeonato Paulista da Série A4. O gol que decretou a igualdade veio aos 50 minutos do segundo tempo, com o zagueiro artilheiro Gustavo Brandão, de pênalti.

No próximo domingo (28), em Jaú, o Tigre precisa de uma vitória simples para avançar à final e garantir o acesso à Série A3.

Jogadores comemoram o gol de Gustavo Brandão nos acréscimos – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Após promoção realizada pela diretoria ao longo da semana, a partida registrou o recorde de público da divisão até aqui, com 4.555 torcedores, que geraram uma renda de R$ 64.350.

Em campo, o jogo começou agitado e, logo aos 5 minutos, após cruzamento da esquerda de Paim, Luan Carioca cabeceou com força, mas o goleiro do XV de Jaú, Ramon fez uma grande defesa, impedindo o gol do Rio Branco.

A equipe visitante melhorou e abriu o marcador aos 27, com Danilo, que pegou a bola na intermediária, passou por três defensores do Tigre e bateu rasteiro, sem chances para o goleiro Éder, fazendo 1 a 0.

Gustavo Brandão corre para comemorar após marcar o gol nos acréscimos – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Aos 33, quase veio o empate. Após cobrança de escanteio ensaiada, Luís Caçu cruzou e Grigor cabeceou na trave. Aos 38, o Rio Branco chegou de novo com Raphael Lopes, que aproveitou cruzamento de Gui Marques, mas cabeceou fraco e facilitou a vida do goleiro.

Logo em seguida, aos 40, a equipe visitante assustou mais uma vez, quando Vinícius Jaú avançou com a bola pelo meio e rolou para Guilherme, que bateu para fora.

No segundo tempo, o time americanense voltou bem melhor que o adversário e o atacante Rapahel Lopes quase empatou no começo. Aos 4 minutos, ele recebeu lançamento e tocou para as redes de primeira, marcando um belo gol, mas o árbitro deu impedimento no lance.

Pouco depois, aos 11, após chute de fora da área, o próprio Raphael quase aproveitou o rebote do goleiro para marcar, mas não chegou a tempo.

Aos 25, o Tigre, que seguia superior na partida, teve uma chance incrível. Raphael Lopes aproveitou cruzamento e cabeceou para o meio da área, mas viu a bola passar em frente à meta adversária e sair pela linha de fundo, já que PH Aprigio, que havia acabado de entrar, não alcançou para empatar o duelo.

Já na reta final da partida, após lançamento, Guilherme Aguiar cabeceou e o goleiro colocou para escanteio, aos 37 minutos. Na cobrança quase saiu um gol olímpico de Luan Oliveira, mas Ramon defendeu de novo.

O Tigre seguia pressionando em busca do empate, até que conseguiu marcar nos acréscimos. Aos 49 minutos, Vitinho foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o zagueiro Gustavo Brandão, artilheiro do time, fez seu oitavo gol na Série A4, empatando o duelo em 1 a 1, para alegria da torcida.

Agora, a equipe retoma os treinos visando o confronto de volta, em Jaú, no domingo que vem, a partir das 10h. Se vencer, o Tigre avança à final e sobre para a Série A3 do Paulista, mas, se empatar ou perder, dá adeus à competição e a vaga fica com o XV de Jaú.