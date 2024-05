Com cativas esgotadas, Rio Branco ultrapassa sete mil ingressos vendidos para final contra a Francana

O Rio Branco deverá ter casa cheia neste sábado (4), para o duelo de ida da final do Campeonato Paulista Série A4, contra a Francana, às 15h, no Décio Vitta, em Americana. De acordo com o presidente do clube, Claudio Bonaldo, já foram vendidos mais de sete mil ingressos de forma antecipada, sendo que o setor de cadeiras cativas já está esgotado.

Conforme apuração do LIBERAL, o Tigre tem otimismo para que a carga total de 9,9 mil entradas se esgote ainda nesta sexta-feira (4). Até as 17h, haverá promoção para compra dos ingressos, com arquibancada custando R$ 15 (confira os pontos de venda abaixo).

Expectativa do Rio Branco é que ingressos se esgotem ainda nesta sexta-feira – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No dia do jogo, o preço será R$ 30 inteira e R$ 15 meia, sendo que torcedores com camisa da equipe pagam metade do valor. PCD (Pessoas Com Deficiência), autistas e crianças de até 12 anos têm entrada gratuita.

Esse é o segundo jogo consecutivo no Décio Vitta que o setor das cativas se esgota. Pode ser, ainda, o segundo com toda a carga de ingressos vendida. Isso porque no duelo de ida da semifinal diante do XV de Jaú, no dia 20 de abril, a torcida riobranquense comprou todas as 4.555 entradas disponíveis.

Para a final, a diretoria do Rio Branco se mobilizou junto à PM (Polícia Militar) e Corpo de Bombeiros para aumentar a capacidade do estádio para 9,9 mil pessoas. Foi liberado o setor A, que fica ao lado esquerdo das cativas, enquanto o setor que era destinado à torcida visitante foi dividido. Isso irá aumentar a capacidade de torcedores do Tigre e diminuir a do adversário.

Melhor público do campeonato

Caso os 9,9 mil ingressos disponíveis se esgotem, o Rio Branco passará a ter novamente o melhor público da Série A4. Atualmente, o posto é justamente da Francana, que colocou 9.383 pessoas em seu estádio no jogo da volta da semifinal contra o Ska Brasil, na última semana.

Dentro de campo, a equipe de Americana terá de vencer no placar agregado para ser campeão, já que a Francana leva a vantagem do empate por ter a melhor campanha. O jogo da volta está marcado para o próximo domingo (12), às 10h30, no estádio Doutor Lancha Filho, o Lanchão, em Franca.

Confira os pontos de venda antecipada de ingressos

Estádio Décio Vitta (Avenida Carminé Feola, 1073 – Jardim São Domingos, Americana)

Sede Nautica (Avenida Comendador Thomáz Fortunato, 1965 – Chácara Letônia, Americana)

⁠Supermercado Paraná (Avenida Abdo Najar, 1256 – Cidade Jardim I, Americana)

⁠Colégio Ilimit (Rua Benjamin Constant, 267 – Centro, Americana)

⁠Bar do BOB (Rua das Acácias, 260 – Jardim São Paulo, Americana)

Loja Z Sport (Rua Heitor Penteado, 154 – Centro, Americana)

Mercearia do Queiroz (Rua Florindo Cibin, 109 – Vila Medon, Americana)

Clínica Vital Vida (Avenida Affonso Arinos, 641 – Antônio Zanaga II, Americana)

D’Carvalho Segurança Eletrônica (Av. Carlos Botelho, 1577 – Jardim Santa Rosa, Nova Odessa)

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco