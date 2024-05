A seleção brasileira feminina de basquete 3×3 avançou na disputa do Torneio Pré-Olímpico, que está sendo realizado em Utsunomiya, no Japão. O time nacional precisa de uma vitória, no sábado, para alcançar a semifinal. Já a seleção masculina foi eliminada da competição nesta sexta-feira, ficando sem a vaga na Olimpíada de Paris-2024.

A equipe feminina busca uma vaga na semifinal diante do anfitrião Japão neste sábado, às 7h20, pelo horário de Brasília. O Pré-Olímpico destina apenas uma vaga em Paris-2024, ao campeão do torneio.

Nesta sexta, as brasileiras foram derrotadas pela Alemanha, na prorrogação, por 17 a 16, após empate em 15 a 15 no tempo normal. Mas o time nacional se manteve vivo na competição ao bater a Áustria logo na sequência, por 21 a 11.

Já o time masculino perdeu as duas partidas que disputou nesta madrugada. E agora encerra sua participação no torneio na madrugada de sábado, contra a Holanda.

Nesta sexta, os brasileiros foram superados pela Lituânia por 21 a 14 e por Porto Rico, por 21 a 19. Com esta série negativa, o Brasil não consegue mais alcançar a fase semifinal.