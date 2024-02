FPF remarca jogo entre União Barbarense e Nacional para este domingo, às 11h

Partida estava marcada para as 15h deste sábado, em São Paulo, mas foi adiada por conta das chuvas

Adiado por conta das chuvas na cidade de São Paulo, o jogo entre União Barbarense e Nacional, válido pelo Campeonato Paulista da Série A4, acontecerá às 11h deste domingo (25), segundo nota emitida pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

A partida, a princípio, estava marcada para as 15h deste sábado, no estádio Nicolau Alayon.

Campo do estádio Nicolau Alayon ficou alagado – Foto: Reprodução/YouTube

De acordo com o Leão da 13, por volta das 14h30, o árbitro Caique Tiago de Oliveira Miquilini e um delegado da FPF informaram as duas agremiações sobre o adiamento da partida.

As fortes chuvas alagaram o campo da Rua Comendador Souza, especialmente no lado onde fica a entrada principal (da torcida local) para o estádio.

O confronto vale pela sétima rodada do Estadual. O União aparece em 11º lugar, com seis pontos, e soma apenas uma vitória em seis jogos no torneio.