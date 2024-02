Fora de casa, Rio Branco tenta se recuperar na Série A4 contra vice-líder

Tigre vem de dois tropeços em casa no campeonato e não contará com volante Kayllan, expulso no último jogo

Após um empate e uma derrota em casa, o Rio Branco tenta se recuperar no Campeonato Paulista da Série A4 neste sábado (10), às 19h, contra o Grêmio São-Carlense, vice-líder do torneio, no estádio Luizão, em São Carlos. O adversário é apontado como um dos favoritos ao acesso.

Felipe Muranga falou sobre a preparação e busca pela reação na Série A4 – Foto: Leonardo Matos / Liberal

O revés em Americana por 2 a 1 diante do Jabaquara, na última quarta-feira (7), trouxe um clima de apreensão no estádio Décio Vitta. Durante a semana, houve uma conversa entre diretores, o técnico Valmir Israel e o elenco alvinegro, com cobranças tanto por resultados quanto por melhores apresentações.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo apurou o LIBERAL, a avaliação até o momento é de que o Tigre tem jogado abaixo da expectativa. Na estreia contra o Penapolense, a equipe foi muito bem no primeiro tempo e trouxe um bom resultado, mas as partidas em casa contra Vocem e Jabaquara eram importantes para mostrar a força do time ao torcedor, o que não acabou acontecendo.

O atacante Felipe Muranga, que apareceu pela primeira vez como titular no último jogo, comentou nesta sexta (9) que o Rio Branco irá para São Carlos para se provar e tentar dar um recado ao torcedor.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Creio que não só eu, mas todos os jogadores estão com a mesma vontade de mostrar para a torcida e para a diretoria que eles podem confiar em nós. Não são esses dois jogos que vão abaixar a nossa cabeça, então pode ter certeza que vamos fazer de tudo para trazer os três pontos”, disse.

Para o compromisso deste sábado, Valmir Israel não contará com o volante Kayllan, expulso contra o Jabaquara. Luís Eduardo ou Flávio deve ocupar a vaga. Também há chance do recém-contrato Bismarck aparecer como opção, enquanto Gui Marques deve retomar a titularidade no lugar de Nicolas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Já o técnico Leandro Mehlich, do São-Carlense, tem o desfalque do zagueiro João Victor, também expulso no empate em 2 a 2 com o Taquaritinga no meio de semana. Para o seu lugar, Eduardo Jaconi aparece como principal opção.

Este será o quinto jogo na história entre Tigre e Lobo, sendo uma vitória alvinegra e três empates. Os últimos confrontos foram no ano passado pela segunda fase da Bezinha.