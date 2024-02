O Rio Branco foi derrotado pelo Jabaquara na tarde desta quarta-feira (7), por 2 a 1, em jogo no estádio Décio Vitta, em Americana, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A4. Com o resultado, o Tigre segue com quatro pontos e sem vencer em seus domínios, ocupando a oitava posição.

O duelo começou com uma situação inusitada. O time do Jabaquara chegou ao estádio apenas 20 minutos antes do início da partida e, diante da situação, apenas o goleiro foi para o aquecimento, enquanto os jogadores de linha foram direto para o vestiário e depois para o campo de jogo.

Rio Branco x Jabaquara – Foto: Claudeci Junior-Liberal (20)

O Rio Branco começou melhor no jogo e teve duas chances com Pedro Henrique e mais uma com Felipe Moranga. No entanto, após um erro na saída de bola, o Jabaquara foi quem abriu o placar com o veterano Rodriguinho, ex-Tigre, que aproveitou cruzamento aos 40 minutos.

Na segunda etapa, mais uma vez a equipe anfitriã começou melhor. Pedro Henrique aproveitou bola na trave e marcou no rebote, aos 12 minutos, igualando o marcador.

Porém, logo em seguida, aos 13 minutos, o volante Kayllan fez uma falta e, como já tinha cartão amarelo, recebeu o vermelho e foi expulso de campo.

No lance seguinte, aos 14 minutos, depois de mais um cruzamento, novamente Rodriguinho completou para as redes, anotando o segundo do Jabaquara.

Na reta final do segundo tempo, o Tigre ainda tentou pressionar em busca do empate, mas não obteve sucesso e amargou sua primeira derrota na Série A4.

Agora, o time de Americana volta a campo no sábado (10), às 19h, para enfrentar o Grêmio São-Carlense, em São Carlos, pela quarta rodada.

Presidente Claudio Bonaldo durante discussão no estádio – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Confusão

Após a partida, o presidente do Rio Branco, Claudio Bonaldo, se envolveu em uma discussão com um torcedor do Tigre que protestava contra o resultado e a diretoria.

A reportagem do LIBERAL questionou o clube, por meio da assessoria de comunicação, mas foi informada de que a diretoria não se manifestaria sobre o assunto.