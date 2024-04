Festa do acesso do Rio Branco começa neste domingo no portal de Americana

Parte da Avenida Antonio Pinto Duarte foi interditada pela Gama; confira o trajeto dos jogadores, com saída às 17h do portal

As comemorações do acesso do Rio Branco na Série A4, conquistado na manhã deste domingo (28) após vitória sobre o XV de Jaú por 3 a 0, fora de casa, começarão às 17h de hoje no portal de Americana. De acordo com a diretoria de marketing do Tigre, os jogadores estarão em um ônibus acompanhados de torcedores.

A expectativa é de que vários carros acompanhem a carreata. Além disso, duas viaturas do Corpo de Bombeiros e patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) serão mobilizados para acompanhar o cordão e também fazer barulho com as sirenes para chamar a atenção da população.

Parte da Avenida Antonio Pinto Duarte foi interditada para festa – Foto: Rio Branco/Divulgação

Por volta das 15h deste domingo, a Gama já estava no local e interditou parte da Avenida Antonio Pinto Duarte, desviando o trânsito para as ruas São Gabriel e Orlando Dei Santi.

Do portal, a equipe do Tigre deverá descer até a Avenida Brasil, depois passando pelo Centro e, por fim, subindo até o estádio Décio Vitta, onde terá sequência as comemorações. Esse trajeto, segundo o clube, poderá sofrer alterações devido a alguma recomendação de segurança.

O Rio Branco subiu à Série A3 após derrotar o XV de Jaú por 3 a 0, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Na ida, o Alvinegro havia empatado com o Galo da Comarca em 1 a 1. Ainda na trajetória do acesso, o Tigre se classificou em 6º na primeira fase e superou o Taquaritinga nas quartas de final.

Além disso, a equipe americanense confirmou a passagem para a final do torneio, que acontecerá nos dois próximos fins de semana contra a Francana — que se classificou ao empatar duas vezes em 0 a 0 com o Ska Brasil e levar vantagem por ter melhor campanha ao longo da Série A4.