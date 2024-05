Artilheiro, zagueiro Gustavo Brandão é eleito craque da Série A4

O zagueiro Gustavo Brandão, do Rio Branco, foi eleito o craque do Campeonato Paulista Série A4 pela FPF (Federação Paulista de Futebol). O prêmio foi entregue na noite desta segunda-feira (12), em cerimônia realizada em Campinas. Além de Brandão, que também recebeu os prêmios de melhor zagueiro e artilheiro, Eder, Grigor e Raphael Pereira estão na seleção do torneio.

Gustavo Brandão durante a premiação na noite desta segunda-feira – Foto: Rodrigo Corsi / Ag. Paulistão

Apesar de ser um defensor, Brandão terminou o campeonato com nove gols, sendo o artilheiro de forma isolada. Ele se tornou o primeiro zagueiro da história do Rio Branco a terminar um campeonato como líder da artilharia. Por conta do bom desempenho, Brandão tem recebido sondagens de clubes de divisões superiores, incluindo da Série B do Campeonato Brasileiro, conforme apuração do LIBERAL.

Além de Brandão, o Tigre está representado na seleção com o goleiro Eder, o volante Grigor e o técnico Raphael Pereira. A premiação ainda incluiu jogadores da Francana, Ska Brasil, São-Carlense, Taquaritinga e XV de Jaú.

Americanense premiada

A assistente americanense Anna Beatriz Scagnolato foi premiada no melhor trio de arbitragem da Série A4. Ela recebeu o prêmio de melhor assistente da competição ao lado de Carolina de Freitas Mendes, enquanto Caio Carvalho Pereira foi o melhor árbitro.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.