Felipe Bardi e Vitor Hugo são convocados para Ibero-Americano de Atletismo 

Dupla irá representar o Brasil no torneio em Cuiabá; atletas também estarão no Mundial de Revezamentos

Os corredores americanenses Felipe Bardi e Vitor Hugo de Miranda foram convocados pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) para a disputa do Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, que será entre os dias 10 e 12 de maio, em Cuiabá (MT). A competição conta com 25 países inscritos.

O Ibero-Americano acontece a cada dois anos em países ibero-americanos, assim como Andorra e países africanos que têm como língua oficial o espanhol ou português. A última vez que o torneio foi disputado no Brasil foi em 2016, no Rio de Janeiro.

Felipe Bardi e Vitor Hugo de Miranda – Foto: Wagner Carmo e Gustavo Alves / CBAt

Felipe Bardi, que é atleta do Sesi-SP, foi convocado para as provas de 100 m rasos e revezamento 4×100 m. Erik Cardoso, da mesma equipe, também foi chamado para as mesmas provas. Além deles, estarão no revezamento Paulo André Camilo (Caes), Rodrigo do Nascimento (Pinheiros), Gabriel Garcia (Pinheiros) e Renan Gallina (Maringá).

Bardi celebrou o fato de correr no Brasil e no calor de Cuiabá, afirmando que gosta de correr quando o clima é quente. “Fantástico. Cuiabá, clima bom, Brasil. Essa é minha quarta convocação do ano, que estejamos todos bem. O Vitor também foi convocado, bacana demais para a cidade”, disse Bardi.

Vitor Hugo, por sua vez, é atleta da Orcampi e estará no revezamento 4×400 m. Ao seu lado, vão competir Matheus Silva (Pinheiros), Lucas Carvalho (Pinheiros), Lucas Vilar (Sesi-SP), Maxsuel Santana (Luasa), assim como Tiago Lemes (Praia Clube).

Mundial de Revezamentos

Bardi e Vitor Hugo também irão representar o Brasil no Campeonato Mundial de Revezamentos, nos dias 4 e 5 de maio, nas Bahamas. Eles foram convocados na semana passada e irão entrar em ação no 4×100 m e 4×400 m, respectivamente.