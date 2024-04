Vitor Hugo e Bardi, de Americana, são convocados para Mundial de Revezamentos

Os americanenses Vitor Hugo de Miranda e Felipe Bardi foram convocados nesta quinta-feira (11) pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) para o Campeonato Mundial de Revezamentos. A competição será realizada em Nassal, nas Bahamas, entre os dias 4 e 5 de maio. Ao todo, foram chamados 23 nomes entre masculino e feminino.

Vitor Hugo, que compete pela equipe Orcampi, de Campinas, estará no revezamento 4×400 m. Ao seu lado, a CBAt convocou Lucas Vilar (Sesi), Lucas Carvalho (Pinheiros), Matheus Lima da Silva (Pinheiros), Maxsuel Santana (Luasa Sports) e Tiago Lemes da Silva (Praia Clube).

Felipe Bardi e Vitor Hugo de Miranda estarão no Mundial de Revezamentos – Foto: Carol Coelho / CBAt

Esse será o primeiro Mundial de Revezamentos de Vitor Hugo. Em 2022, no entanto, o americanense disputou o Campeonato Mundial de Atletismo, realizado nos Estados Unidos. Na ocasião, a seleção brasileira ficou em 14º lugar geral. De acordo com o atleta, o objetivo é utilizar a competição para assegurar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

“A expectativa está muito boa. Eu sempre sonhei em disputar um Mundial de Revezamentos e, principalmente, nas Bahamas. Quero fazer uma boa prova com a equipe e classificar para as Olimpíadas de Paris”, disse ao LIBERAL.

Recentemente, Vitor Hugo conquistou a medalha de bronze nos 400 m rasos do Troféu Adhemar Ferreira da Silva. A competição aconteceu em Bragança Paulista, na semana passada, e o americanense ficou atrás apenas de Lucas Carvalho e Lucas Vilar, seus companheiros no Mundial.

Felipe Bardi

Felipe Bardi, por sua vez, irá competir no revezamento 4×100 m. O atleta do Sesi-SP estará ao lado de seu companheiro de time, Erik Cardoso. Também estarão no Mundial Gabriel dos Santos Garcia (Pinheiros), Paulo André Camilo (Caes), Renan Gallina (Maringá) e Rodrigo do Nascimento (Pinheiros).

