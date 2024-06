Com elenco enxuto, Rio Branco aposta em jovens para a disputa da Copa Paulista

O Rio Branco terá um elenco enxuto e jovem para a disputa da Copa Paulista, que para o Tigre começa no próximo dia 15, às 15h, contra o Primavera, no estádio Décio Vitta, em Americana. De acordo com o técnico Leandro Mehlich, a ideia é dar oportunidade para os garotos mostrarem serviço, visando o Campeonato Paulista Série A3 de 2025.

Conforme apuração do LIBERAL, o grupo do Rio Branco conta com 22 jogadores, sendo 16 remanescentes do título da Série A4, incluindo atletas oriundos da base, que já faziam parte do elenco. Além disso, seis novos contratados estão participando da intertemporada (confira os nomes abaixo).

Técnico do Rio Branco, Leandro Mehlich diz que conta com jovens da base – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Estamos contando com esses atletas para estarem jogando naturalmente, brigando por posição. Estamos com um grupo bem enxuto e acho isso ótimo, porque você consegue oportunizar todo mundo. Oportunidades de jogo todos vão ter, com certeza, independentemente da idade do jogador”, explicou.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No último sábado, o Tigre realizou um jogo-treino diante do Rio Claro. A atividade, que foi a primeira preparatória para a Copa Paulista, terminou sem gols. Mehlich disse que testou escalações e formações durante o confronto.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Estamos com um elenco jovem. Tivemos algumas mudanças, mas a qualidade está muito boa. Fizemos um bom jogo-treino no sábado. Infelizmente, a qualidade do gramado não deixou o jogo ser melhor, mas a gente acredita que, apesar de ser uma equipe jovem, mantivemos uma parte do elenco e a metodologia de jogo”, explicou.

Objetivo é classificar

O treinador, que foi oficializado no cargo após o anúncio da saída de Raphael Pereira, pretende manter o estilo de jogo que a equipe aplicou na reta final da Série A4. Inicialmente, o objetivo do clube na Copa Paulista é chegar ao mata-mata.

“Nós somos o time que sobe da A4 para a A3 e, dentro da nossa chave, a gente encontra times de A2 e A3. Teoricamente, times em níveis maiores que o nosso, porém todas essas equipes estão em processo de reformulação. Acredito que a gente tem um aspecto positivo de dar continuidade no trabalho”, completou.

Confira o elenco do Rio Branco para a Copa Paulista, segundo apuração do LIBERAL:

Goleiros : Sandro, Luan Labiuc (base) e Thiago Galice;

: Sandro, Luan Labiuc (base) e Thiago Galice; Laterais : Gustavo Oliveira, Murilo Natanael (base), Raynan, Vinícius Oliveira e Daniel Santos;

: Gustavo Oliveira, Murilo Natanael (base), Raynan, Vinícius Oliveira e Daniel Santos; Zagueiros : Paim, Júlio Ferraz (base), Edílson Jr e João Duarte;

: Paim, Júlio Ferraz (base), Edílson Jr e João Duarte; Meio-campistas : Kayllan, Grigor, Flávio, Gui Marques e Roberto Henrique;

: Kayllan, Grigor, Flávio, Gui Marques e Roberto Henrique; Atacantes: Vitinho, Vagninho, Luan Carioca, Felipe Muranga e Nelson Borges (base).

Dos atletas revelados na base do Tigre, Luan e Júlio entraram em campo uma vez ao longo da Série A4. Já entre os contratados, Raynan veio do XV de Jaú, Vinícius Oliveira chega após passagem pelo Canaã-PA e Daniel Santos chega do Londrina-PR, sendo que todos atuam na lateral direita. Os zagueiros Edílson Jr. e João Duarte vieram de Barretos e Penapolense, respectivamente, enquanto Roberto Henrique chega do Batalhão-TO.