‘Chegou a hora do americanense abraçar o Rio Branco’, convoca presidente do Tigre

O presidente do Rio Branco, Claudio Bonaldo, convocou o torcedor para comparecer ao estádio Décio Vitta, em Americana, neste sábado (20), para o duelo contra o XV de Jaú. A partida é válida pela ida da semifinal do Campeonato Paulista da Série A4. Quem se classificar para a final conquistará o acesso para a Série A3 de 2025.

Em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), nesta terça-feira (16), o dirigente falou sobre as ações para o primeiro confronto – a volta será em Jaú, no dia 28, às 10h. Ele reconhece o crescimento no número de torcedores no estádio nos últimos anos, mas diz que espera ainda mais.

Claudio Bonaldo, presidente do Rio Branco, convocou a torcida para jogo da semifinal – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“O público aumentou muito do ano passado para cá. O americanense quer ver primeiro se vai dar certo ou não e, realmente, chegou a hora do americanense abraçar o Rio Branco e encher o Décio Vitta. É isso que a gente espera, os atletas estão fazendo por isso”, disse Bonaldo, que ainda falou sobre a expectativa de público.

“Estou vendo campanhas para cinco mil pessoas no Décio Vitta. A gente espera que, se não alcançar, chegue perto disso. Sei que é difícil, mas é a hora do americanense apoiar”, completou.

O clube realiza uma promoção de ingressos antecipados para o jogo de sábado. Até sexta-feira (19), às 17h, todos os ingressos custarão meia entrada. A cativa terá o preço de R$ 20, enquanto a arquibancada será R$ 10.

No dia do jogo, os valores voltam ao preço normal, de R$ 40 inteira e R$ 20 meia para a cativa, assim como R$ 20 inteira e R$ 10 meia para a arquibancada. No entanto, torcedores que forem ao Décio Vitta com a camisa do clube pagarão meia entrada. Além disso, PCD (Pessoas Com Deficiência), autistas e crianças de até 12 anos não pagam.

O Rio Branco é dono de uma das maiores médias de público da Série A4. No jogo de ida das quartas de final, vitória por 3 a 1 contra o Taquaritinga, 1.660 pessoas estiveram no Décio Vitta para apoiar o time. O clube havia divulgado 1.471 torcedores, mas, posteriormente, o boletim financeiro da FPF (Federação Paulista de Futebol) revelou que foram mais pessoas.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.