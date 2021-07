Campeão em 2008, Cielo sai da piscina e vai para o microfone da TV

Medalhista de ouro em Pequim-2008, o nadador barbarense Cesar Cielo também está confirmado nos Jogos Olímpicos deste ano, em Tóquio, mas ficará todo o tempo fora da piscina. Desta vez, ele vai trabalhar em uma cabine de transmissão, de frente com um microfone, como comentarista dos canais Globo.

Essa será a primeira oportunidade de Cielo nessa função. O desejo dele é que sua presença nas transmissões ajude a fomentar a modalidade.

Nadador barbarense vai comentar provas nas Olimpíadas pela primeira vez – Foto: Sérgio Zalis / Divulgação Globo

“Acho bacana quando a gente está assistindo vôlei e vê o Tande comentando, o Nalbert comentando. Então, acho legal a gente ter as nossas referências ali na TV”, disse o barbarense ao LIBERAL em 25 de junho, quando ainda negociava com emissora – a confirmação veio três dias depois.

Ele afirmou que essa nova experiência o anima, mas, ao mesmo tempo, gera preocupação. “Como é uma coisa que eu não tenho domínio nenhum, que eu nunca fiz, eu fico um pouco mais preocupado”, diz.

Por outro lado, o nadador de 34 anos afirma ter segurança em sua capacidade analítica, até porque, em sua carreira, sempre buscou ampliar seu conhecimento.

“Eu tenho tranquilidade com relação à parte técnica da natação, por eu ter sido um bom estudante do esporte. Sempre estudei muito as minhas performances, sempre estudei muito as coisas que eu podia fazer para ter melhores resultados, mas sei também que, na televisão, é um cenário bem diferente.”

EXPECTATIVAS

Com relação ao torneio em si, Cielo aponta que o Brasil tem potencial de medalha em, pelo menos, duas provas: no revezamento 4×100 metros livre masculino e com Bruno Fratus, nos 50 m livre.

Ele acredita que Fratus possa conseguir uma prata. No caso dos 4×100, o potencial é de bronze. “Hoje, os Estados Unidos e a Rússia estão bem à frente do resto do mundo, e esse terceiro lugar aí tem uns quatro revezamentos brigando por ele”, avalia.

Cielo também comentou sobre a participação do americanense Murilo Sartori, de 19 anos, seu “sucessor” na região.

“Nesse primeiro contato que ele vai ter com os Jogos, é muito importante que ele absorva tudo e veja como funciona. É legal ele poder participar de um evento desse para ele ver que não é o que a gente assiste na TV. No final das contas, é uma piscina, e ele só precisa nadar rápido como ele sempre fez”, disse.

Único campeão olímpico da natação brasileira, Cielo conquistou um ouro e um bronze em Pequim-2008, nos 50 e 100 m livre, respectivamente, e um bronze em Londres-2012, nos 50 m.

